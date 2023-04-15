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Gündem yaratacak sonuçlar! Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

15.04.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklandı. Seçimlere bir aydan az bir süre kala anket şirketlerin yaptıkları anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ALF Araştırma ve Metropoll, son anketlerini yayınladı. Metropoll'ün ittifakların gücü anketinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın 9 puan önünde yer aldı ama muhalefetin oylarının toplamda daha fazla olduğu görüldü. ALF'nin anketinde ise vatandaşların yüzde 47,4 Kemal Kılıçdaroğlu dedi.

Gündem yaratacak sonuçlar! Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken partilerin ve ittifakların oy oranlarına ilişkin anketler yakından takip ediliyor. İki anket şirketinin yayınladığı anket sonuçları dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

ALF Araştırmanın yaptığı araştırmada vatandaşlar "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa, Hangi Adaya Oy Verirsiniz?" sorusuna yüzde 47,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 43,9 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 6,5 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yüzde 2,2 ile ATA İttifakı aday Sinan Oğan dedi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşlar, "Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna yüzde 33,1 AK Parti, yüzde 30,2 CHP, yüzde 13,2 İYİ Parti, yüzde 10,1 HDP, yüzde 6,6 MHP, yüzde 4,3 Memleket Partisi, yüzde 2,5 diğer partiler cevabını verdi.

CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE AMA...

Ayrıca, Metropoll'ün ittifakların oy gücüne yönelik yaptığı ankette Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan 9 puan önde olduğu ama muhalefetin oylarının toplamının daha fazla olduğu görüldü.

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