Gündem yaratacak sonuçlar! Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken partilerin ve ittifakların oy oranlarına ilişkin anketler yakından takip ediliyor. İki anket şirketinin yayınladığı anket sonuçları dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

ALF Araştırmanın yaptığı araştırmada vatandaşlar "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa, Hangi Adaya Oy Verirsiniz?" sorusuna yüzde 47,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 43,9 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 6,5 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yüzde 2,2 ile ATA İttifakı aday Sinan Oğan dedi.

Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa, Hangi Adaya Oy Verirsiniz?



Nisan 2023 pic.twitter.com/w4OvUTmJK9 — ALF Araştırma (@Alfarastirma) April 14, 2023

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşlar, "Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna yüzde 33,1 AK Parti, yüzde 30,2 CHP, yüzde 13,2 İYİ Parti, yüzde 10,1 HDP, yüzde 6,6 MHP, yüzde 4,3 Memleket Partisi, yüzde 2,5 diğer partiler cevabını verdi.

Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? / Nisan 2023 pic.twitter.com/oAHHYvFwyh — ALF Araştırma (@Alfarastirma) April 14, 2023

CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE AMA...

Ayrıca, Metropoll'ün ittifakların oy gücüne yönelik yaptığı ankette Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan 9 puan önde olduğu ama muhalefetin oylarının toplamının daha fazla olduğu görüldü.



