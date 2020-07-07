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Yüzlerce drone ile korona gösterisi: Elinizi yıkayın

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Güney Kore’de yüzlerce drone gökyüzünü yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında farkındalık yaratmak için aydınlattı. Dronelar ile oluşturan görüntülerde, sosyal mesafe, el yıkama ve maske takma mesajları verildi.

Yüzlerce drone ile korona gösterisi: Elinizi yıkayın

Geçtiğimiz haftasonu yüzlerce drone koronavirüs pandemisi ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak için Güney Kore’nin başkenti Seul’ün göklerinde havalandı.

Han Nehri üzerinde gerçekleştirilen ve 10 dakika süren kareografi gösterisinde “elleri yıkama”, “maske takımı” ve “sosyal mesafe” mesajlarının yanı sıra halkı neşelendirecek simgeler de gösterildi.

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Güney Kore, geçen Mart ayında yaygın test ve temas takibi ile corona virüs salgınını hızlı bir şekilde kontrol ettiği için övgü aldı.

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İKİNCİ DALGA BAŞLADI

Ancak, Haziran sonunda, toplu taşıma kısıtlamalarının sona erdirilmesi ve ve resmi bir bayramın kutlanmasından sonra ülkede ikinci dalga görüldü.

Öte yandan, 52 milyon nüfuslu Güney Kore’de pandeminin başlangıcından bu yana 13 bin 181 Covid-19 vakası ile 285 ölüm bildirildi.

Öte yandan, 52 milyon nüfuslu Güney Kore’de pandeminin başlangıcından bu yana 13 bin 181 Covid-19 vakası ile 285 ölüm bildirildi.

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