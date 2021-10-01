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Günlük alışkanlıklarınıza dikkat edin! Bu rutinler ilişkinizin ömrünü kısaltıyor

01.10.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkili ilişkiler kendi içinde dinamiklere ayrılır. Bu nedenle uzmanlar her ilişkinin genelleme yapılmaması konusunda hem fikirdir. Ancak ne yazık ki bazı alışkanlıklar çoğu zaman ortak rahatsızlıklara neden olabilir ve kaçınılmaz son olarak ayrılık baş gösterir.

Günlük alışkanlıklarınıza dikkat edin! Bu rutinler ilişkinizin ömrünü kısaltıyor

İlişkilerde iki tarafında yaptığı hatalar mevcuttur. İlişkinin daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için aslında bu hatalara tahammül seviyesi ve kişilerin karşısındakilere uyguladıkları tavırlar etkili olur. Sizler için ilişkinizi çıkmaza sokacak 5 davranış şeklini araştırdık.

HER ZAMAN KENDİNİZİ ELEŞTİRMEK

Çoğu zaman, kusurlarımızın sadece bizim için görünür olduğunu düşünmeden kendimizi eleştiririz. Partneriniz onları fark etmeyebilir veya sizin kadar onları fark etmeyebilir. Sürekli olarak kusurlarınız hakkında konuşursanız, partnerinizi de aynı şeye inanmaya ikna edebilirsiniz.

HERKESE KARŞI YARGILAYICI OLMAK

Bir ilişkideki her şeyin her zaman doğru ve düzgün bir şekilde gitmesini beklemek yanlış olur. Çevrenizdeki her şeyde olumlu olduğu kadar olumsuz da bulabilirsiniz, ancak birinin sürekli sızlanmasını dinlemek gerçekten can sıkıcı olabilir.

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MÜKEMMEL EŞ OLMAK

Partneriniz için mükemmel olmaya çalışmak bir tuzaktır. Çünkü er ya da geç hem siz hem de partneriniz bundan bıkacaksınız. Her zaman iyi tarafınızı gösterdiğinizde, olayları içinizde yaşayarak çıkmaza girebilirsiniz. Bu durumda öngörülemeyen sorunlara yol açabilir. Kendi kendine yeten insanların olumsuz duygularını ifade etmekten korkmadıklarını unutmayın.

KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KARŞILAŞTIRMAK

Bu alışkanlık, bir kişinin kendine güveni olmadığını gösterir. Bu kişiler genellikle sahip oldukları her şeyin daha iyi olduğunu söylemenizi beklerler. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine, kendi hayatınıza dikkat etmek ve diğer insanları değerlendirmeyi bırakmak daha iyidir.

GEÇMİŞTEKİ HATALARI HATIRLATMAK

İlişkinizdeki hataları takip etmeye ve saymaya devam ettiğinizde, bu sadece yeni çatışmalara yol açar. Bu meseleler yıllarca sıkıştırılmak yerine hemen orada çözülmeli.

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