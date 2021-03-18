Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan hemşire komaya girdi

Başkent Tiflis'ten 200 kilometre uzaklıktaki Ahıska kentinde İmedi Kliniğinde Oxford Üniversitesinin ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdiği aşı uygulandıktan sonra komaya giren 27 yaşındaki hemşire Tiflis'e nakledildi.

Kovid-19 aşılama sürecinin 15 Mart'ta AstraZeneca ile başladığı ülkede konu ile ilgili açıklama yapan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, hemşirede anafilaksi (hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon) geliştiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Komaya giren hemşirenin tedavisi için Tiflis'e getirildiğini aktaran Gamkrelidze, "Doktorlar kesinlikle onun hayatını kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır." dedi.

AŞILAMA DEVAM EDECEK Mİ?

Gamkrelidze, akşam toplanacak Sağlık Bakanlığı Aşı Komitesinde ülkedeki aşılama kampanyası ve nasıl devam edileceği konusunda karar alınacağını belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye, sabah saatlerinde AstraZeneca'nın Kovid-19 aşı uygulanmıştı.