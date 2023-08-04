Güvenlik sisteminizde kullanabileceğiniz en iyi DVR kayıt cihazları

Birçok kullanıcı "DVR kayıt cihazı nedir?" diye merak edebilir. DVR cihazı, analog kameralardan gelen sinyallerin dijitalleşerek haricî hard disklere kayıt edilmesini sağlayan sistemlere verilen bir kısaltmadır. DVR cihazları sayesinde güvenlik kamera sistemlerinde oluşan görüntüler, bir ekrana aktarılabilir ve kayıt altına alınabilir. Güvenlik sistemlerinin en önemli noktası olan veri oluşturma işlemini sağlayan bu ürünlere ulaşmak için okumaya devam edin!

1. Profesyonel bir güvenlik sistemi kurmak isteyenlere: HAIKON DS-7208HTHI-K2 8 Kanal 4K DVR Kayıt Cihazı

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Sekiz kanaldan 8 megapiksele kadar görüntü alabilen HAIKON DS-7208HTHI-K2 8 Kanal 4K DVR Kayıt Cihazı, profesyonel ve kaliteli bir güvenlik sistemi kurmayı tercih edenlerin ilgisini çeken ürünler arasında yer alıyor. 4K 1080p video çıkışı sunan ürün, bu sayede görüntüleri en iyi kalitede izlemenize olanak tanıyor.

10 TB bellek depolama kapasitesi sayesinde yüksek kalitedeki görüntülerin uzun saatler boyunca kayıt altına alınasına imkân tanıyor. 8p görüntü kalitesi sunan ürün oldukça hafif ve kompakt yapısı sayesinde hem rahat taşınıyor hem fazla yer kaplamıyor.

2. Hızlı ve güvenilir kayıt işlemi: Lorex LR-DVR8AHDT 8 Kanal Hibrit IP AHD TVI CVI 960H DVR Kayıt Cihazı

Birçok kullanıcı "DVR kayıt cihazı laptopa nasıl bağlanır?" diye merak ediyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için DVR Card isimli aparata gereksinim duyulur. Bu ara parça bilgisayarın PCI slotuna bağlanır. Bu sayede kameralardan gelen analog görüntü dijitale dönüştürülür ve bilgisayar üzerinde sorunsuz bir şekilde görüntüleme sağlanır.

Lorex LR-DVR8AHDT 8 Kanal Hibrit IP AHD TVI CVI 960H DVR Kayıt Cihazı, kameralardan gelen görüntüyü dijital bir şekilde depolamanıza olanak sağlar. P2P Cloud özelliğine sahip olduğu için sabit IP'ye ihtiyaç duymaz.

3. Güvenlik sistemlerinin vazgeçilmezi: GEG HB-7108X3LH 8 Kanal Analog DVR Kayıt Cihazı

Yeni güvenlik sistemi oluşturmayı planlayan kişiler, DVR kayıt cihazı kurulumunun nasıl yapıldığını merak edebiliyor. Kurulum işlemi markadan markaya değişiklik gösterse de temel olarak benzer işleyişlere sahip olduğu söylenebilir. Öncelikle parola kısmını ayarlayarak DVR cihazının güvenliğini sağlamak gerekiyor. Daha sonra saat ve tarih ayarlarını girerek cihazın verileri doğru tarihlerle kayıt etmesi sağlanıyor. Devamında ise ağ ayarları, kayıt ayarları ve diğer güvenlik ayarları bulunuyor.

GEG HB-7108X3LH 8 Kanal Analog DVR Kayıt Cihazı, tün bu işlemlerin kolayca gerçekleştirmesini sağlıyor. Sekiz kanala kadar izin veren, HDMI kablosuyla bağlantı kurabilen, kaliteli ve uzun yıllar kullanılabilen ürünü kaçırmayın!

4. Kaliteli bir DVR kayıt cihazı arayanlara: BESTA 4 Kanal AHD DVR Kayıt Cihazı BS 704HD

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BESTA 4 Kanal AHD DVR Kayıt Cihazı BS 704HD, birçok dikkat çeken özelliğe sahip. 720p çözünürlükte kayıt alan cihaz, HDMI 1080 portu sayesinde kaliteli video oynatabiliyor. Aynı zamanda verileri bir adet 6 TB haricî hard disk üzerine işleyebiliyor. Model, dört kanaldan AHD video giriş desteğine sahip.

Tek seferde bir adet HDD takılabilmesine rağmen aynı anda iki adet USB girişi sağlanabiliyor. Bunlara ek olarak internet üzerinden, cep telefonundan veya yerel ağdan anlık olarak kameraları izlemeye de imkân sağlıyor. Daha ne olsun, değil mi?

5. Kaliteli ve uzun ömürlü DVR isteyenler için: Hikvision DS-7108HGHI-K1 8 Kanal HD-Tvi DVR Kayıt Cihazı 3 Mp Lite

Hikvision DS-7108HGHI-K1 8 Kanal HD-Tvi DVR Kayıt Cihazı 3 Mp Lite; 8 kanal sayısı, 720p çözünürlükte kayıt yapabilmesi ve HD resolution özelliğiyle en iyi modellerden biri. Eğer ürünü aldıysanız ve şifre sıfırlamaya ihtiyaç duyuyorsanız "DVR kayıt cihazı şifre sıfırlama nasıl yapılır?" diye merak edebilirsiniz. Bu işlem için öncelikle cihazın kullanım kılavuzuna bakmak gerekir. Eğer parolanızı hatırlıyorsanız cihazın ayarlarından bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Elinizde parola yoksa ve bu işlemi haricî olarak yapmak istiyorsanız bu durumda farklı yöntemler denemek gerekir. Bunun için DVR parola silme veya şifre üretme yazılımlarını deneyebilirsiniz. Fakat kesin çözüm için DVR'ı sıfırlamak en sağlıklı seçenek olabilir. Bundan sonra fabrika şifresini girerek devam edebilirsiniz.

6. Hızlı ve güvenilir kayıt sistemi: Hilook DVR-108G-K 8 Kanal 1 HDD DVR Kayıt Cihazı

Güvenlik kamera sistemlerinin en önemli parçalarından biri olan DVR'lar sistem üzerinde oluşan bütün verinin dijitalleştirilerek HDD üzerinde kayda alınması, istendiğinde oynatılması veya buluta yedeklenmesi gibi görevleri yerine getiriyor.

Sekiz kanal girişine sahip olan Hilook DVR-108G-K 8 Kanal 1 HDD DVR Kayıt Cihazı, ses girişi sayesinde ses kayıtlarını da veri olarak saklayabiliyor. Aynı zamanda USB girişi üzerinden yedekleme imkânı sunan cihaz, HDMI bağlantısıyla kaliteli görüntü aktarımına imkân tanıyor. Uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bir cihaz isterseniz modele bakmadan alacağınız ürüne karar vermeyin!

7. Kamera görüntüleriniz kaybolmasın: Botech BT-DR204-1/N Kayıt Cihazı

Bir adet HDD hard disk üzerinden 6 TB'a kadar destek sağlayan Botech BT-DR204-1/N Kayıt Cihazı, video sıkıştırma özelliği sayesinde uzun saatler boyunca kayıt almanıza imkân tanıyor. Analog hibrit desteği ile analog kameralardan gelen verileri dijital veriye dönüştürmenize olanak tanıyor.

İhtiyacınız olduğu anda ise videoları tekrar izleme imkânı bulabiliyorsunuz. Evinizin ya da iş yerinizin çevresini 7/24 kontrol etmek istiyorsanız mouse, montaj vidası, adaptör, HDD data kablosu ve HDD güç kablosu ile gelen ürünle vakit kaybetmeden tanışmalısınız!

8. En iyi DVR kayıt cihazlarından: Powermaster PM-19425 6in1 4 Kanal 1080N DVR Kayıt Cihazı

DVR cihazları olmadan güvenlik sisteminin kayıt yapması mümkün olmaz. Bu sebeple bu araçlar güvenlik kayıtlarının gerektiği takdirde izlenebilmesi için elzem önem arz eder. Güvenlik sisteminizde kullanacağınız DVR kayıt cihazına ihtiyacınız varsa Powermaster PM-19425 6in1 4 Kanal 1080N DVR Kayıt Cihazı, en ideal seçeneklerden biri olabilir.

Kameralardan gelen sinyalleri dijitale dönüştürerek sabit diske kaydeden ürün, bu sayede güvenlik kayıtlarını daha sonra düzgün bir şekilde izlemenize olanak tanır. Dört adet kamera ile bağlantı kurabilen cihaz 1080P kalitesinde video oynatabilir.

9. Analog verileri dijital olarak kaydedin: ZOSI CCTV 4 Kanallı Full 960H HD Ağ DVR Gerçek Zamanlı Dijital Kayıt Cihazı

Bir firmadan destek almadan kendi güvenlik sistemini kurmaya çalışan kişilerin merak ettiği konuların başında DVR kayıt cihazı ayarlarının nasıl yapıldığı gelir. Cihazların ayar ve kurulum parametreleri, markadan markaya değişiklik gösterebilir. Buna rağmen temel olarak yapılan ayarlar aynı olabilir. İlk önce kullanıcı şifreleriyle saat ve tarih ayarlanır. Daha sonra ağ ayarları, kayıt alma ve yedekleme ayarları yapılır. Eğer gerekli ise mobil izleme ayarları da yapılabilir.

Bütün ayarları tamamladıktan sonra analog kameralarınızdan alacağınız veriler iZOSI CCTV 4 Kanallı Full 960H HD Ağ DVR Gerçek Zamanlı Dijital Kayıt Cihazı'nı kullanarak kayıt altına alabilir, güvenlik sisteminizi sorunsuz çalıştırabilirsiniz.

10. Mobil izleme özellikli DVR arayanlara: Avenir Kayıt Cihazı DVR AHD 8 Kanal H265 1080P 5 in 1 2MP Hibrit

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Uzun yıllar sorunsuz kullanılabilecek bir DVR kayıt cihazı tavsiyesine ihtiyaç duyanlara Avenir Kayıt Cihazı DVR AHD 8 Kanal H265 1080P 5 in 1 2MP Hibrit öneriliyor. Model, birçok özelliği ile kullanıcılarını memnun ediyor. 1080p kalitesinde kayıt yapan ürün, aynı anda sekiz farklı kanaldan veri alabiliyor.

Kaliteli DVR kayıt cihazı alanlar için ideal seçeneklerden biri olan ürün, HDMI bağlantı seçeneğiyle hızlı bir şekilde görüntüleri ekrana yansıtabiliyor. Analog kameralardan aldığı görüntüleri dijital verilere dönüştüren ürünle verilerinizi depolayabilir, gerektiğinde tekrar izleyebilirsiniz.

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