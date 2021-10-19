Güzelliğinizi ortaya çıkaracak en iyi kalem eyeliner önerileri

Gözleri çekik gösteren ve kıvrımlı eyeliner çizgilerine hepimiz hayranız. O güzel eyelinerlara sadece bakmakla yetiniyor, iş kendi makyajınıza gelince bir türlü eyeliner çekemiyor musunuz? Etkileyici bir göz makyajı için "Kalem eyeliner mı, likit eyeliner mı?" diye düşünmeyin, bir an önce kullanım kolaylığı sağlayan kalem eyelinerlara yönelin. Sizin için sıraladığımız kalem eyeliner önerileriyle kendinize en uygun ürünü bulabilir ve kusursuz eyeliner çizgileri oluşturabilirsiniz. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Buğulu göz makyajının baş tacı: Smoky eyes eyeliner

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Dümdüz ve keskin eyelinerlardan sıkılanlar kendini smokey eyes göz makyajına bırakıyor. O buğulu ve çekici göz makyajına hayran olmamak elde değil. Bu görünümü elde etmek zor olsa da size önereceğimiz bu ürünle smokey eyes yapamayan kalmayacak! Flormar Smoky Eyes Eyelinerın bir tarafında yoğun siyah renkli kalem uç, diğer tarafında özel sünger bulunuyor. "Kalem eyeliner nasıl kullanılır?" diye merak edenlere cevap verelim; kirpik diplerine uygulayacağınız eyelinerı, kalemin arka ucundaki süngerle dağıtarak buğulu gözlere kolayca kavuşabilirsiniz.

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2. Simsiyah eyelinerla çarpıcı bakışlara ulaşın

Çoğu eyelinerın en büyük problemi renklerinin soluk olması. Oysaki eyeliner sürerken en çok istediğimiz şey simsiyah bir çizgi ve kalıcılık. Siz de bu fikirdeyseniz yoğun siyah rengiyle öne çıkan Loreal Paris İnfailible Gel Crayon Eyelinerla tanışmalısınız. Bu ürün ultra yoğun rengiyle istediğiniz koyu siyah eyelinerı size veriyor. Ucu zor açılan kalem eyelinerlarla başı dertte olanlar "Kalem eyeliner ucu nasıl açılır?" diye merak edebilir ama endişeye gerek yok. Bu ürün yumuşak yapısıyla en kolay açılan eyelinerlardan biri. "Kurumuş kalem eyeliner nasıl düzeltilir?" sorusunu sormayı da bırakabilirsiniz çünkü kalem yapıdaki bu eyelinerın kurumasına imkan yok.

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3. Hadi, eyelinera eğlence katalım!

Eyelinerınıza biraz hareket katmak ister misiniz? Öyleyse Makeuptime Çift Uçlu Eyelinerın tatlılığına bayılacaksınız. Klasik eyelinerlardan tamamen farklı olan ürünün bir tarafında yıldız baskı bulunuyor. Suya dayanıklı olan eyelinerı sürdükten sonra göz çevrenize eğlenceli bir hareket getirmek için minik yıldızlar yapabilirsiniz. Bu eyeliner sayesinde bakışlarınız etrafa neşe saçacak! Üstelik akma ve topaklanma yapmayan eyelinerın içeriği ise tamamen doğal. Yurt dışında oldukça popüler olan ürün, gençler tarafından sıkça tercih ediliyor.

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4. Bu öneri klasikten sıkılanlara gelsin

Siyah eyelinera alışmışız ama çeşit çeşit renklere sahip eyelinerlar da var. Farklı renkteki eyelinerlar adeta keşfedilmemiş bir cevher. Gözlere çarpıcı bir hava katan siyah renk eyelinerlar gibi diğer renkteki eyelinerların da farklı etkileri var. Örneğin beyaz eyelinerlarla iddialı bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle gözlerinizin küçüklüğünden şikayet ediyorsanız beyaz eyeliner tam size göre. Gözleri büyük ve aydınlık gösteren beyaz eyelinerlarla etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz. NYX White Epic Weat Sticks beyaz eyelinerların en güzel örneği.

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İki farklı eyeliner bir üründe buluştu

Daha ince bir eyeliner çizgisi elde etmek isteyenler keçeli fırça şeklindeki eyelinerlara yönelirken daha kalın ve iddialı bir görüntü için kalaj kalemleri tercih edenler de var. Tabi birini tercih ederken diğerinden vazgeçmeniz gerekmiyor. Bu konuda Mac Dual Dare Black Eyeliner imdadınıza yetişiyor. Bir ucunda sıvı keçeli fırça, diğer ucunda kajal kalem bulunan eyeliner, her gün farklı şekillerde eyeliner çekebilmenize imkan tanıyor. Üstelik eyelinerın kalem tarafını kirpik dipleri ve göz içerisinde de kullanabilirsiniz.

İki eyeliner formunu bir araya getiren ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

6. Hassas gözleri olanlar eyelinera veda etmesin

Hassas gözlere sahip olanlar için göz makyajı yapmak tam bir işkence. Makyaj yaparken gözlerin yanması yetmiyor, bir de sulanan gözler yüzünden makyaj çabucak akıyor. Göz yaşlarınızı silin, sizi bu dertten kurtaracak harika bir önerimiz var. Note Precision Eyeliner, paraben ve parfüm içermeyen yapısıyla hassas gözlerin kurtarıcısı. Gözlerinizi tahriş ve hassasiyetten kurtaracak ürün, makyaj yapmayı yeniden keyifli hale getirecek. Bu eyeliner hassas gözler için uygun olmasının yanı sıra likit kalem formu sayesinde tek uygulamada keskin hatlar oluşturmanızı sağlar.

Gözlerinizi rahata kavuşturacak eyelinerı buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

7. Gözünüzü belirginleştirirken aynı zamanda onu beslemeye ne dersiniz?

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Kendimizi makyajın büyüsüne kaptırırken göz çevresinin yıpranmasını önemsemiyoruz. Sıkça yapılan bu hayata New Well Ultra Black Eyelinerla ‘dur’ diyebilirsiniz. Besleyici içeriğe sahip eyeliner, göz çevresini nemlendirerek hassas dokuyu korur. Bunun yanı sıra özel olarak tasarlanan ucuyla kolay kullanım imkanı sağlar. En dayanıklı eyelinerlardan biri olan bu ürünle makyajınız ter, gözyaşı ve yağmurdan etkilenmez. Kalem eyeliner kullananların en çok tercih ettiği ürünle gün boyu etkileyici bakışlarınızın tadını çıkarın.

Göz makyajınızda vazgeçilmeziniz olmaya aday olan eyelinerı makyaj çantanıza eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Her göze yakışan kahverengiyle romantik bakışlara imza atın

Kahverengi, eyelinerlarda siyahtan sonra en çok tercih edilen renklerin başında geliyor. Her göz rengine yakışan kahverengi eyelinerı doğal makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Makyajınızda nude görüntüyü bozmadan, yumuşak bakışlar elde etmenizi sağlayacak kahverengi eyelinerla farklı bir hava yakalayın. Bunun için en iyi kalem eyeliner markası olan Maybelline'in Hyper Precise Eyelinerını önerebiliriz. Gün boyu kalıcılık sağlayan eyeliner, kolay kullanımıyla da öne çıkıyor. Kahverengi, bu eyelinerın 6 renk seçeneğinden biri. Siyah eyelinerın verdiği sert görünümü sevmiyorsanız kahverengi eyelinerı deneyebilirsiniz.

Doğal makyajların en çok arananı olan eyelinera ulaşmak için buraya tıklayınız.

9. Bu ürünle eyeliner çekmek çocuk oyuncağı haline gelecek

Eyeliner çekmek, makyajın en zor kısımlarından biri. Bir gözünüze hayatınızda yaptığınız en güzel eyeliner çizgisini yapsanız bile diğer gözünüzde aynı çizgiyi çekmek neredeyse imkansız. Avon True Diverse Lines Eyelinarla bu soruna bir çözüm getirebilirsiniz. Sert ve açılı kalem ucu istediğiniz eyeliner çizgisini kontrollü bir şekidle çekmenizi sağlar. Topaklanma ve bulaşma problemi yaşatmayan eyeliner, waterproof özelliği sayesinde de kalıcılık sağlıyor. İlk kez eyeliner kullanacaksanız ya da eyeliner çekmekte başarılı olamıyorsanız bu ürünü denemelisiniz.

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10. Sizce eyelinerı ince çekmek zor mu? Bu üründen sonra bir daha düşünün



Eyelinerı ince çekmek için ayna karşısında harcanan saatler uzadıkça uzar. Yamuk yerleri düzelteyim, derken eyeliner çizgisi kalınlaştıkça kalınlaşır ve defalarca sildiğiniz eyelinerı tekrar çekmek eziyete döner. Üzülmeyin, hepimizin ortak derdine Pastel Black Styler Dense Eyeliner deva oluyor. "Kalem eyeliner nasıl çekilir?" sorusunu tarihe karıştıran bu eyeliner, kusursuz ince çizgilerin üstadı. İnce, zarif ve kıvrımlı çizgileri rahatça yapabileceğiniz bu eyeliner, karbon pigmentleri sayesinde koyu siyah bir görünüm veriyor. Üstelik suya dayanıklı olan eyeliner 12 saate kadar kalıcı.

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