Latin kadınlarının çok gizli güzellik sırları!

Güzellik ilk görüşte insanları etkilemek için oldukça önem taşıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan kadınlar güzellikleri için farklı farklı yöntemler deniyor. Daha güzel ve canlı görünmek için saçlarına, ciltlerine birçok bakım yapıyorlar. En eski zamanlardan beri uygulanan güzellik sırları annelerden çocuklarına aktarılarak nesillerden nesillere geçiş sağlıyor. Bazıları güzellik sırlarını paylaşmak istemese de Latin kadınlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda büyüklerinden öğrendikleri güzellik sırlarını diğer kadınlarla da paylaştılar.

KIVIRCIK SAÇLAR İÇİN EN İYİ BAKIM

"Dominik Cumhuriyeti’ndeki çoğu kadın gibi benim de saçlarım kıvırcık. Annem her hafta ya da iki haftada bir saçımıza maske yapıyordu."

'Yarım avokado, yarım muz, 2 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı, 2 yemek kaşığı mayonez ve bir adet yumurtadan oluşan bu maske saçınıza nem ve parlaklık kazandırıyor. O kadar güzel ki kesinlikle tavsiye ederim!'

GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN BİREBİR

"Büyüklerime göre bir parça aloe veranın çözemeyeceği cilt problem yok. Özellikle güneş yanığına, sivilcelere çok iyi geliyor."

'Annem kardeşim ve benim için de bir sürü kocaman kocaman aloe vera çoğalttı.'

EN GÜZEL SIR GÜLÜMSEMEK

"Bu pek konuşulan bir şey değil ama ailemdeki kadınların hiçbiri ömürleri boyunca makyaj yapmamış."

'Her zaman doğal güzellikten yanayken aynı zamanda hep çok güzel görünmeyi başarırlardı.'

BIYIKLAR İÇİN TÜY DÖKÜCÜ KREM İLE ACISIZ ÇÖZÜM

"Babaannem bıyıklarına tüy dökücü krem sürüyordu ve müthiş işe yarıyordu."

HEM NEMLENDİRİR HEM PEELİNG YAPAR

"Büyükannem barbunyaları ezip hem yüzünü nemlendirmek hem de yüzüne peeling yapmak için kullanırdı. Biliyorum ilk başta hiç mantıklı gelmiyor ama çok işe yarıyor."

SAÇLARIN YUMUŞAK VE CANLI GÖRÜNÜMÜ İÇİN

"Saçlarımın ipeksi ve sağlıklı görünmesi için muz, avokado ve saçıma iyi gelecek birkaç şeyi daha karıştırıyorum, annemden öğrenmiştim."

ISISIZ SAÇ ŞEKİLLENDİRMEK EN DOĞRUSU

"Annem kumaştan bir parça şerit kesip uzun saçlarımın etrafına doluyordu ve ucunu bağlıyordu. Gece uyurken de rahatsız olmuyordum çünkü kumaş kafamda ağırlık yapmıyordu."

'Isı veya krem kullanmadan saçlarım ertesi gün hacimli dalgalara sahip oluyordu. Hala kullanıyorum, teşekkür ederim anne.'

YANAKLARININ KIRMIZI GÖRÜNMESİ İÇİN ALLIĞA GEREK YOK

"Yanaklarım al al görünsün diye yanaklarımı mıncırırım."

DOĞAL ŞEKİLDE SAÇIN YAĞLANMASINI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

"Memleketimiz El Salvador, annem mısır nişastasını yağı güzelce emdiği için kuru şampuan olarak kullanırdı."

'O da gençliğinde kullanıyormuş bunu, ben de şimdilerde hala kullanmaya devam ediyorum.'

DENİZ KABUĞU CİLT LEKELERİNİ ÇÖZEBİLİR

"Annem deniz kabuklarından bir krem yapardı ve yüzünü eşitlemesi, aydınlatması için her gece bunu yüzüne sürerdi."

MAKYAJI ÇIKARMAK İÇİN EN ETKİLİ ÇÖZÜM

"Porto Rikolu babaannem bebek yağıyla aşk yaşıyordu… Her gece uyumadan önce makyajını bebek yağıyla çıkarırdı, bunun cildini diri tuttuğunu söylüyordu."

PAPATYA SUYU İLE PARLAK GÖRÜNÜM ELDE EDEBİLİRSİNİZ

"Saçlarınızı parlak görünmesi için papatya çayıyla yıkayın. Ayrıca yüzünüzü ve boynunuzu ne kadar erken yaşta nemlendirmeye başlarsanız o kadar iyi."

TIRNAKLARINIZ VE SAÇLARINIZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ OLACAK

"Badem yağı hem ucuz hem müthiş bir nemlendirici hem de kokusu aşırı güzel. Saçınıza ve tırnak diplerinize ve vücudunuza sürebilirsiniz, daha ne olsun..."

‘Annem her gece tırnaklarına sürüp öyle yatardı.'



