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Haberi alınca oraya koştular! İstanbul'da 20 kamyon ve 5 iş makinesi suya gömüldü "Milyarlarca zarar var"

10.07.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'u etkisi altına alan ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağışta Bağcılar'da kuvvetli yağış şantiye alanını adeta göle çevirdi. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kaldığı alan havadan görüntülendi. Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti. Olayla ilgili konuşan şantiye yetkililerinden Ziyaettin Kızılyar, milyarlarca zarar olduğunu söyledi. Güngören'de ise su dolan şantiye alanında 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinesi su altında kaldı.

İstanbul için Meteorolojinin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kuvvetli yağış şehirde etkili oldu ve hayatı felç etti. Bağcılar'da yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu. Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, şantiye alanını göle çevirdi.

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11 HAFRİYAT KAMYONU VE 4 İŞ MAKİNESİ SUYA GÖMÜLDÜ

Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı. Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti. İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.

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"MİLYARLARCA ZARAR VAR"

Olayla ilgili konuşan şantiye yetkililerinden Ziyaettin Kızılyar, “Bayram tatili için paydos ettik, 5-6 firma olarak araçlarımızı buraya çektik. Gece aniden doğal afet olduğu için burada kimsenin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Büyükşehir belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ekipleri şu an çok yoğun, onlara da bir şey demeye hakkımız yok. Burada tek bir hata varsa gece burada kalan bekçinin telefon edip söylememesi bu duruma getirdi. Burada milyarlarca zarar var" diye konuştu. Göle dönen şantiye alanı ve su altında kalan araçlar havadan görüntülendi.

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Öte yandan Güngören, Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait otopark şantiyesi sağanak yağış sonrası su altında kaldı. Sabah saatlerinde göle dönen şantiye alanında bulunan 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinesi sular içinde kalarak zarar gördü. Belediye ekiperinin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

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"BİR ANDA BASTIRINCA KAMYONLAR DA SUYUN İÇİNDE KALDI"

Mahalle sakini Hüseyin Üzer, "Ani bastıran yağmur sonrası su doldu. Hafriyat kamyonları vardı bayram tatili olduğu için oraya çektiler, bayram sonrası çalışma devam edecek diye. Bir anda bastırınca kamyonlarda suyun içinde kaldı. Maddi zarar var, gördüğümüz kadarıyla" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul
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