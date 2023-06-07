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Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? ABD'de finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan hakkında bilgiler

06.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafize Gaye Erkan hayatı, biyografisi ve kariyeri ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) finans profesörü olan Erkan hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi...

Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? ABD'de finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan hakkında bilgiler

Hafize Gaye Erkan, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD'nin en genç finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan Erkan Boğaziçi Üniversitesi'ni Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle bitirmiştir. Hafize Gaye Erkan Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi almıştır. İşte ABD'nin en genç finans profesörü Erkan'ın biyografisi...

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HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hafize Gaye Erkan, 1982 tarihinde doğdu.

Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

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ABD'DE FİNANS PROFESÖRÜ OLAN HAFİZE GAYE ERKAN'IN KARİYERİ

Mezuniyeti sonrası eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, merkezi San Francisco, California'da bulunan ticari bir bankada görev aldı.

ABD'de birçok banka ve finansal kuruluşta Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi çok sayıda görevlerde bulundu.

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.

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