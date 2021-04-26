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Hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri | Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

26.04.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan tam kapanma süreci kararı ile market çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir." dedi. Peki, Şok, Bim, A101, Migros, Carrefoursa kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte, marketlerin çalışma saatleri...

Hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri | Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Haftaiçi ve hafta sonu market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından tam kapanma kararı sonrası en çok araştırılan konulardan biri oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üç hafta boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sürecinde market açılış ve kapanış saatleri de önem kazandı. İşte, Şok, Bim, A101, Migros, Carrefoursa zincir market çalışma saatleri...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç haftalık tam kapanma süreci hakkında yaptığı açıklamada "İstisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir." ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre marketler Pazar günü hariç, belirlenen saatlerinde hizmet vermeye devam edebilecek.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.


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