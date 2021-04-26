Hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri | Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Haftaiçi ve hafta sonu market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından tam kapanma kararı sonrası en çok araştırılan konulardan biri oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üç hafta boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sürecinde market açılış ve kapanış saatleri de önem kazandı. İşte, Şok, Bim, A101, Migros, Carrefoursa zincir market çalışma saatleri...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç haftalık tam kapanma süreci hakkında yaptığı açıklamada "İstisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir." ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre marketler Pazar günü hariç, belirlenen saatlerinde hizmet vermeye devam edebilecek.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.