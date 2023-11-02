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'Haham' Biden'ın sözünü kesti: Ateşkes çağrısında bulundu! Biden'ın cevabı kafaları karıştırdı

02.11.2023 21:41 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden 2024 Başkanlık Seçimleri ile ilgili Minnesota eyaletinde düzenlenen bir programda konuştu. Biden konuşurken sözünü keserek araya giren ve kendini 'haham' olarak tanıtan Jessica Rosenberg adında bir kadın, "ateşkes çağrısı"nda bulundu. Biden'ın çağrı üzerine söylediği, "tutsakların dışarı çıkarılması" için çatışmalara "ara verilmesi" sözleri ise salonda kafaları karıştırdı.

Kendini "haham" olarak tanıtan Jessica Rosenberg adlı kadın, Biden'ın sözünü keserek İsrail-Filistin çatışmasının sonlanması için "ateşkes çağrısı" yapmasını istedi.

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"SANIRIM ARA VERMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Biden, bunun üzerine "Sanırım ara vermeye ihtiyacımız var." dedi. "Ara vermenin" ne anlama geldiği sorusuna Biden, Hamas tarafından tutulan esirleri kastederek, "Ara verme, tutsakların dışarı çıkması için zaman verilmesi anlamına gelir." yanıtını verdi.

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Salondaki kalabalık tarafından susturulmaya çalışılan Rosenberg, Biden'e "Sorumu yanıtlamanızı çok isterim." dedi.

Biden ise "Bu, İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık bir durum. Bu tartışmada Filistin ve Yahudi tarafının duygularını tamamen anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilileri daha sonra Biden'ın konuşmasında bahsettiği "tutsaklardan" kastının Hamas tarafından tutulan rehineler ve insani yardım olduğunu açıkladı.

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

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İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)

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İsrail Gazze Hamas biden

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