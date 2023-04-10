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Hakan Bayrakçı, CHP ve AK Parti'nin oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

10.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, dün partilerin milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi sonrasında partilerin oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı. CHP'nin yüzde 30'u geçemediğini ifade eden Bayrakçı, AK Parti'nin bütün oylarının ortalaması alındığında en düşük 33, en yüksek yüzde 38 oy aldığını aktardı. Birinci parti AK Parti diyen Bayrakçı, kilit seçmenin milliyetçiler olduğunu aktardı.

Hakan Bayrakçı, CHP ve AK Parti'nin oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının ardından dün partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya verdi. 14 Mayıs seçimlerde kritik bir eşik daha aşılırken kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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AK PARTİ VE CHP'NİN OY ORANLARINI AÇIKLADI

"CHP bütün anketlerde 24,25, 26 gözüküyor halen. Bilemediniz bazıları 27,28 buluyorlar" diyen Bardakçı, "AK Parti'nin oylarına bakalım, bütün anketleri ortalayalım. En düşük bulan 33-34 buluyor. Yüksek bulanlar da 40 buluyor. Ortalamasını bile alsanız 37-38. Halen en yakın takipçisinin 10 puan üstünde" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ BİRİNCİ"

Birinci parti AK Parti diyen Bayrakçı, "Dolayısıyla siz seçimi kazandıracak oyu alamıyorsunuz, anahtar milliyetçi seçmen" diye konuştu.

Bayrakçı'nın açıklamasından satır başları:

"Anketlere bakıyorum, Cumhurbaşkanlığı konusunda tereddütler var ama parti konusunda tereddüt az. CHP'nin oyunu 24 diyen de var, 28 diyen de var ama o civar. 35 diyen yok.

"İSTEDİĞİNİZ ŞEYİ YAPIN SİZE OY VERMEZLER"

CHP bütün anketlerde 24, 25, 26 gözüküyor halen. Bilemediniz bazıları 27,28 buluyorlar. Ağırlık İYİ Parti'deydi, ben son 5-6 seneden bahsediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı 2018'de yüzde 52.8 oy aldı. Siz bu seçmenden oy almadan bu seçimi kazanamıyorsunuz. Bu seçmeden muhafazakarlardan oy alabiliyor musunuz? Alamazsınız. Siz o 52'nin milliyetçi seçmeninden oy alırsınız. Dini kesimi ağır muhafazakarlar için istediğiniz şeyi yapın size oy vermezler, vermediler. Milliyetçilerin oy verme ihtimali var, verebilir. Onları da siz istemiyorsunuz, onların önemini anlamıyorsunuz.

"ANAHTAR MİLLİYETÇİ SEÇMEN"

AK Parti'nin oylarına bakalım, bütün anketleri ortalayalım. En düşük bulan 33-34 buluyor. Yüksek bulanlarda 40 buluyor. Ortalamasını bile alsanız 37-38. Halen en yakın takipçisinin 10 puan üstünde. Diyorum ki birinci parti şu anda AK Parti. İktidar değişti, değişiyor kıyamet... AK Parti birinci parti. İster yüzde 39 ile ister yüzde 33 ile deyin, ne fark eder. Dolayısıyla siz seçimi kazandıracak oyu alamıyorsunuz, anahtar milliyetçi seçmen."

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