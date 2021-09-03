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Halı saha maçında kan aktı: 3 yaralı

03.09.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde halı sahada maç yapan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Halı saha maçında kan aktı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak’ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı.

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TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri B.Y.’yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri halı sahada delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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