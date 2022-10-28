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Haluk Bayraktar açıkladı: "1 milyar doların üzerinde anlaşmaya imza atıldı"

28.10.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın son gününde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "1 milyar dolar üzerinde anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşmaların yüzde 60'ından fazlası da ihracat eksenli anlaşmalar, dolayısıyla ekonomik anlamda SAHA EXPO bir momentum etkisi göstermiş oldu" dedi.

Haluk Bayraktar açıkladı: "1 milyar doların üzerinde anlaşmaya imza atıldı"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın dördüncü gününde fuar alanını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Bayraktar son anlaşmalarla ilgili detayları paylaşarak imzaların toplam değerinin 1 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti.

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Fuarın istatistiki verilerini paylaşan Bayraktar, "876 üyemiz ve 24 üniversitemiz bünyesinde oluşan SAHA İstanbul bünyesinde, bu sene fuara 567 yerli firmamız katıldı, 57 ülkeden 390 yabancı firma katılım gösterdi. Fuarımıza ilk üç gün boyunca 40 bin profesyonel katıldı, bugün de fuarımız halka açıldı, bugün de 40 bin kişilik bir katılımla 80 bin kişiye ulaşmış olduk. Bu sene fuarımız 60 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleşti. 268 resmi delegasyon katılım gösterdi, 112 ticari delege katılım sağladı. 500 yıllık ortak tarihimiz olan Libya'nın Başbakanı Dibeybe fuarımıza katılmak için buraya geldi" dedi.

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"1 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE ANLAŞMAYA İMZA ATILDI"

Gerçekleşen anlaşmalarla ilgili Bayraktar, "114 anlaşmaya imza atıldı. Rakamsal olarak 1 milyar dolar üzerinde anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşmaların yüzde 60'ından fazlası da ihracat eksenli anlaşmalar dolayısıyla ekonomik anlamda SAHA EXPO bir momentum etkisi göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EN BÜYÜK İHRACATÇI"

İHA'ların savunma sanayii sektörde ilgi gördüğünü ifade eden Bayraktar, "Türkiye hali hazırda dünyada İHA teknolojisini ihraç eden en büyük ihracatçı. Özellikle son dönem ve yıllarda, operasyonlarda, geliştirdiğimiz teknolojiler ve elde edilen sonuçlar çok başarılı. Dolayısıyla çok dikkat çekiyor. İHA'larımız dünyada Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline geldi. Bu fuar kapsamında da yeni İHA ihracat sözleşmelerine imza atıldı. Biz şunu da gördük sadece ana projeler değil, projelerin alt sistem, malzeme teknolojilerinde de güçlü olmanız lazım ki tedarik zinciri sağlam olsun. SAHA EXPO'da da bunun ne kadar güçlü bir yapıya ulaşmış olduğunu gördük" diye konuştu. (DHA)

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