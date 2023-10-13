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  4. Hamas'a "Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyerek tepki göstermişti! Bülent Arınç'ın ofisinin önüne bırakıldı: Notta yazanlar dikkat çekti

Hamas'a "Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyerek tepki göstermişti! Bülent Arınç'ın ofisinin önüne bırakıldı: Notta yazanlar dikkat çekti

13.10.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hamas'ın cumartesi günü İsrail topraklarına gerçekleştirdiği saldırıya tepki göstermiş, "Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" sözleriyle gündem olmuştu. Arınç'ın ofisinin önüne gıda kolisi bırakıldı. Kolideki yazanlar dikkat çekti.

Hamas'a "Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyerek tepki göstermişti! Bülent Arınç'ın ofisinin önüne bırakıldı: Notta yazanlar dikkat çekti

Hamas ile İsrail arasında cumartesiden beri süren çatışmalar Türkiye'nin de en çok konuşulan gündem maddelerinden. Hamas'ın saldırısıyla patlak veren çatışmaların ardından Bülent Arınç, Hamas'a yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

"SEN 2 TANE UYDURMA FÜZE ATIYORSUN..."

Pazar günü Kocaeli'deki bir kitap fuarında çatışmalara değinen Arınç, Hamas'a şu sözlerle tepki göstermişti:

"Her defasında da onlara söylüyorum yanlışlık şurada; senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen 2 tane uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi geliyor ama onlar diyor ki ‘Hamas bize hücum etti’, senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor ve sen onlara haklılık payı kazandırıyorsun. Niye bunu yapıyorsun?"

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OFİSİNİN ÖNÜNE BIRAKILDI

Arınç'ın bu sözleri günlerdir gündemdeki yerini korurken ilginç bir gelişme yaşandı. t24'ün aktardığına göre; Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şubesi, Arınç'ın ofisinin önüne gıda kolisi bıraktı.

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"NE KADAR GÖNDERDİYSENİZ SÖYLEYİN GERİ VERELİM"

Kolideki notta, ''Filistin'e ve Gazze'ye ne kadar gıda ve yardım gönderdiyseniz söyleyin hepsini geri verelim'' ifadeleri yer aldı.

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Bülent Arınç

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