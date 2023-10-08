Hamas'ın ölüm karakolu! Çatışmalar 20 saat sürdü, rehin alınan İsrail polisleri öldürüldü

Cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail'in güneyinden sızan Hamas, kısa sürede ülkede yayılmaya başladı. 20 dakikada 5 bin roket ateşleyen Hamas kuvvetleri daha sonra özellikle Sderot şehrinde etkisini artırdı. Hamas'ın saldırılarına karşı İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'nu başlattı. İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi. Öte yandan Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 300'e yükseldiği bildirildi. Filistin Wafa haber ajansı, İsrail'in saldırıları nedeniyle en az 256 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda 1800'den fazla kişi ise yaralandı.

ABD BİLANÇOYU AÇIKLADI

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği şimdiye kadar en az 100 İsrailli sivil ve askerin esir alındığını bildirdi. Açıklamanın devamında ise elçilik, 300'den fazla İsraillinin öldüğünü ve 1800'den fazla yaralının olduğunu belirtiyor. İsrail ise henüz ABD'nin açıkladığı bu rakamları doğrulamadı.

HAMAS'TAN KANLI BASKIN

Dün gecenin en kanlı gelişmesi ise Hamas'ın kontrolünü artırmaya çalıştığı Sderot'ta yaşandı. Sadece 27 bin kişinin yaşadığı şehirde yerel polis birimleriyle, Hamas kuvvetleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Saatler süren çatışmalar sonucunda çok sayıda sivil ve polis ölürken, Hamas karakola girmeyi başardı.

REHİN ALDIKLARI 20 İSRAİL POLİSİNİ ÖLDÜRDÜLER

Milliyet'te yer alan habere göre; karakolun düşmesiyle birlikte içeride 20 İsrail polisi rehin alındı. Destek kuvvetlerle çıkan çatışmalar sabaha kadar sürerken Hamas, buradaki 20 esiri öldürdü.

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalarda ise İsrail kuvvetleri karakolun kontrolünü tekrar ele geçirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre çatışmalarda İsrail tarafı 10 Filistinliyi burada öldürdü. The Times of Israel'in haberinde polisin yaptığı 'tam kontrol sağlandı ve güçlerimiz istasyondaki yaklaşık 10 silahlı teröristi etkisiz hale getirdi' açıklamasına yer verildi.

20 SAAT SÜREN ÇATIŞMA

Polis ayrıca yaklaşık 20 saat süren çatışmanın ardından Sderot karakolunda kontrolün sağlanması için, bulldozer, tank ve omuz üzerinden atılan füzelerin kullanıldığını bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dozerlerin Hamas'ın tankların geçmemesi için koyduğu engelleri kaldırdığı kayıtlara geçti.