Hamas Türkiye'yle temasa geçti: Ateşkes müzakerelerinde 'pembe tablo' tepkisi! Netanyahu'dan 'koridor' ısrarı

Hamas ateşkes müzakerelerinin gidişatından yakındı. Hamas yetkililerine göre İsrail'in mevcut şartları, önceki senaryoların da gerisine düştü. Türkiye'yi bilgilendiren Hamas, ABD'nin müzakerelerdeki tutumunu "pembe tablo" olarak niteleyip İsrail'in geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmediğini belirtti.

TÜRKİYE'YLE TEMASA GEÇTİLER

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hamas yetkilileri, hafta sonu Türkiye'yle temas kurarak, İsrail ile müzakere sürecine dair bilgi verdi. Hamas yetkilileri, ABD'lilerin müzakerelerin gidişatına ilişkin "pembe bir tablo çizdiğini" ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığına dikkati çekti.

Hamas'a göre, İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda.

Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini; Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmeyi istiyor.

Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor. Bu kapsamda İsrail, 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre, İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi. Hamas'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.

NETANYAHU MISIR-GAZZE SINIR HATTINDA KONTROLÜ ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerinde, Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan "Philadelphi Koridoru" diye isimlendirilen koridorun kontrolünün ve Gazze'den "en fazla sayıda canlı" İsrailli esirin serbest kalmasının sağlanması konusunda ısrarcı olacağını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, "görüşmelere ilişkin sürekli bilgi sızdıranların anlaşmanın sağlanmasına zarar verdiği" ifadesini kullandı.

Müzakerelerde "savaş sonlandırılmadan anlaşmaya razı olmayacağı" söylenen Hamas'ın, daha sonra bu pozisyonunu değiştirdiğini savunan Netanyahu, şimdi de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolün ellerinde kalması konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.

Netanyahu, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden en fazla sayıda kişinin canlı olarak serbest bırakılmasını anlaşmaya eklemek için çalıştığını belirterek, "bunların savaşın hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacağını" ileri sürdü.

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'ye İsrail'in 10 ayı aşkındır devam eden saldırılarını sonlandıracak ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için Netanyahu ile yarın görüşmesi planlanıyor.

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun anlaşmayı zora sokan ısrarcı olduğu maddelerde fikrini değiştirmesi için Blinken'ın baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ KATAR'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyon kanalına, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığına dikkati çekmişti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

NETANYAHU'DAN HAMAS'A BASKI YAPILMASI TALEBİ

Netanyahu, masadaki ateşkes taslağına eklediği "27 Mayıs prensipleri" olarak maddelerle ilgili Hamas'a uluslararası baskı yapılmasını talep etmişti. İsrail basını, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri şöyle sıraladı:

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması.

Bunun yanı sıra, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istediği belirtiliyor.

İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü David Barnea ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Netanyahu'nun eklemek istediği maddelerin anlaşmayı zora sokacağını kendisine ilettiği basına yansımıştı.

GAZZE'DE İSRAİL ŞİDDETİNİN YOL AÇTIĞI İNSANLIK FELAKETİ DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridinde, ölü ve canlı 120 kadar İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında 70 kadar İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürdü. İsrail ordusu, daha önceden güvenli bölge diye Filistinli sivilleri göçe zorladığı alanlara yeniden zorla tahliye emirleri gönderirken saldırılar başlatacağını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini aştığı insanlık felaketi her geçen gün derinleşiyor. (AA)