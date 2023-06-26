Hande Erçel yatırımlarıyla dikkat çekiyor! Gelen soru şoke etti

Oyuncu Hande Erçel son dönemde iddialı paylaşımları ve çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla dikkat çekiyor.

Hande Erçel yoğun tempoda çalışırken kazancını da belli alanlarda değerlendiriyor. 2022 yılının başlarında bir giyim firmasının yüzü olan ve 1 milyon TL kazanan Erçel geçtiğimiz yıldan beri de bir mücevher firmasının yüzü...

Hande Erçel yalnızca bu marka ile anlaşmasından 1.5 milyon TL almıştı. Erçel reklamlardan kazandığı paralarla Kaz Dağları'ndan zeytinlik alarak gündeme gelmişti.

Erçel buraya çiftlik yapmayı planlıyordu. Yatırımlarıyla gündeme gelen Hande Erçel'e "Siz bu kadar yatırımı ne yapıyorsunuz, nereye yatırıyorsunuz?" sorusu geldi.

Hande Erçel ise "A aa soruya bak! Allah aşkına soruya bak..." deyince muhabir ise "Çok mu kötü oldu?" dedi.

Oyuncu ise bunun üzerine gülümseyerek "Çok mu güzel oldu?" yanıtını verdi.

