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Hastane yöneticileri de gözaltına alındı! Sahte çürük raporu şebekesinin hazin sonu: Asker kaçaklarıyla kıskıvrak yakalandılar

20.12.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişi fırsat buldukça askere gitmek istemeyenlere 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırıyordu. Çürük raporu şebekesinde hastane yöneticileri ve hemşireler de faaliyet gösteriyordu. O şebeke dün sabaha büyük şokla uyandı...

Hastane yöneticileri de gözaltına alındı! Sahte çürük raporu şebekesinin hazin sonu: Asker kaçaklarıyla kıskıvrak yakalandılar

Usulsüz çürük raporu aldırdığı belirlenen şebeke takibe alındı. Hastane yöneticilerinin, hemşirelerin de bulunduğu ve liderliğini yoğun bakım ünitesinde görevli kişinin yaptığı şebeke, tespitlere göre sağlık ocaklarıyla da iş birliği yapıyordu. Dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, çok sayıda şebeke üyesi gözaltına alındı.

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'ÇÜRÜK'ÇÜ ŞEBEKE İFŞA OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 özel hastanede görev yapan bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığı sahte çürük raporu temin ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından, raporları veren şebekeyi tespit etti.

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Şebeke liderliğini yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişinin yaptığı, aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı, asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları belirlendi.

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7 ASKER KAÇAĞINA ÇÜRÜK RAPORU

Şüphelilerin bu yöntemle toplam 7 asker kaçağına sahte çürük raporu temin ettikleri ve 2 kişiye ise sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı. Çalışmaların ardından şebeke üyelerine ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

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Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınan belgeler ele geçirildi.

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