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Hastanede çıkan yangın vatandaşları korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 00:44 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın sebebiyle hasta çocuklar ve aileleri büyük panik yaşadı.Yangın, saat 23.00 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi arkasında bulunan diyaliz merkezinde bilinmeyen bir sebeple çıktı.

Hastanede çıkan yangın vatandaşları korkuttu

Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın sebebiyle hasta çocuklar ve aileleri büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi arkasında bulunan diyaliz merkezinde bilinmeyen bir sebeple çıktı. Diyaliz merkezinde çıkan yangın sebebiyle dumanlar kısa sürede binayı kaplarken, hemen itfaiye ekiplerine haber verilirdi. Hastanede bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amaçlı dışarıya çıkarılırken, yangının kontrol altına alınmasının ardından hastane çalışanları ve hasta yakınları da rahat bir nefes aldı.

Çocuğunun rahatsızlığı sebebiyle hastaneye geldiklerini belirten Sedat Yeşil isimli vatandaş, yangın sebebiyle çok korktuklarını söyledi. Yeşil, “Çocuğumuzun rahatsızlığı sebebiyle Ege Üniversitesi Hastanesine geldik. Yangının çıktığını söylediklerinde çok korktuk. Tüm aileler çocuklarını alıp dışarıya çıktı” ifadelerini kullandı.

Bir haftada ikinci yangın
Ege Üniversitesi Hastanesine çıkan yangın, akıllara geçtiğimiz cuma günü İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangını getirdi. Orada da diyaliz merkezinde çıkan yangın sebebiyle hastalar ve yakınları kısa sürede tahliye edilmiş, itfaiye ekiplerinin zamanda müdahalesiyle yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangında da herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük teselli oldu.

Hastanede çıkan yangın vatandaşları korkuttu

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