Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı... Hakkındaki tüm suçlamaları reddetti

18 yaşındaki ismi açıklanmayan 18 yaşındaki Taylandlı bir adam, Ekim ayında Tayland'ın Bangkok şehrindeki Sukhumvit bölgesindeki tanınmış bir özel hastanenin tuvaletinde bir adamın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Olaya ilişkin yapılan soruşturmada saldırganın 23 yaşındaki Saoud Hussain Ma Alyafel Katarlı olduğu belirtildi. Suçlu bulunması halinde Saoud, Ceza Kanununun 276. Maddesi uyarınca mağdura şiddet kullanarak tecavüz etmekten dört ila 20 yıl hapis ve 80.000 ila 400.000 baht arasında para cezasıyla

karşı karşıya kalacak.

TUVALETİN YOLUNU SORDU

Mağdur, hastane içindeki bir kafede yarı zamanlı çalışan olduğunu anlattı. Olaydan önce kendisi ve meslektaşları gece saat 01.00 sıralarında dükkanı kapattıktan sonra temizlik yapıyorlardı. Yabancı bir adam dükkana girdi ve dondurma almak istedi ancak mağdur dükkanın kapalı olduğunu söyleyerek reddetti.

Kurbana göre yabancı adam daha sonra tuvaletin yolunu sordu. Kurban kendisinin de tuvalete gitmesi gerektiğini söyleyerek yabancı adama kendisini takip etmesini söyledi. Mağdur pisuarda idrarını yaparken, yabancı ona arkadan yaklaşarak onu tuvalet kabinine sürükledi. Kurban çığlık attı ve direnmeye çalıştı ama yabancı adam onu boğarak tecavüz etti.