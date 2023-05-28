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HATAY SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

27.05.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim için seçmenler sandık başına giderek oy kullandı. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Tüm Türkiye seçim sonuçlarını merak ediyor. Hatay 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Hatay seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullana vatandaşlar seçim sonuçlarını merak ediyor. Hatay 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da anbean yayınlanacak.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

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SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

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OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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