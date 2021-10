Havasından geçilmeyen en konforlu erkek basketbol ayakkabısı modelleri

Eşsiz bir basketbol ayakkabısının yastıklama, destek, tutuş ve rahatlık arasında doğru dengeyi bulması gerekiyor. İster NBA seçmelerinde, isterseniz de mahalle liginde oynuyor olun; basketbolun tüm rollerinde daha iyi oynamanıza yardımcı olacak pek çok ayakkabı var. Şanslıyız ki, artık internetten alışverişin de yaygınlaşmasıyla her türlü basketbol ayakkabısına bir tıkla ulaşmamız mümkün.

Canlı ve hafif yapısıyla sahayı fethetmeniz için Nike PG2 Sizi bekliyor!

Nike'ın PG koleksiyonunda "kaosa meydan okuyan rahatlık" olarak tanımlanan bu seri, çok yönlülük göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Dayanıklı ancak hafif yapısıyla Nike PG2, ayaklarınızdaki ve dizlerinizdeki etkiyi yumuşatmak için yastıklamalı tabanlar ve destekleyici üst kısımları ile tüm oyuncuların gözdesi oluyor! Bu ayakkabıdaki file panellerse ayaklarınızın nefes almasını sağlıyor. Ayrıca bağcıklı tutturma bölümü; ayağı desteklemesi ve yaralanmaların önüne geçmesi için tasarlanmış muhteşem bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bu muhteşem serinin yalnızca işlevsel yanıyla değil, aynı zamanda şıklığı ve harika renkleriyle de beğeninizi toplayacağından emin olabilirsiniz.

Nike PG2'yi buradan inceleyebilirsiniz.

Sahada temponuzu kaybetmemeniz için Nike Kyrie 4 yanınızda!

Basketbol sahasında uygun tempoyu yakalamanın ve o tempoyu kaybetmemenin önemi, tüm basketbol oyuncuları tarafından bilinen önemli bir detay. İşte bu detay düşünülerek tasarlanmış olan Nike Kyrie 4, yıldırım hızındaki ayak hareketlerini maç boyunca sahaya taşımanıza yardımcı oluyor! Bu seri, harika bir tutuş için oluklu bir tabana ve hareketinizi kesmemek için taban üzerindeki zikzaklı kenarlara sahip. Ayakkabıdaki fileler ayaklarınızın serin kalmasını sağlarken, flywire kordonlar keskin dönüşlerde sizi desteklemeye devam ediyor. Ayrıca Nike'ın diğer basketbol ayakkabılarında olduğu gibi bu ayakkabısında da muhteşem renkler, sahada stilinizi yansıtmanıza yardımcı oluyor.

Nike Kyrie 4'ü yakından tanıyıp en ince ayrıntısına kadar incelemek için tıklayın!

Nike LeBron 7 ile maçın sonuna kadar zinde kalın!

Başta adıyla kalbimizi çalan Nike LeBron 7 QS, sahada ayakkabısının kendisine ayak uydurmasını isteyen ve maç boyunca her şeyi yapabilmeyi göze alan oyuncular için özel olarak tasarlanıyor. Herkesi kendine hayran bırakan bu ayakkabının yastıklama sistemi uzun süreli ve muhteşem bir konfor sunuyor. Bu ayakkabı ultra hafif yapısıyla ayağınızı sıkıca sarıyor. Ayrıca hızlı tepki veren yapısıyla da maç sonuna kadar bacaklarınızın zinde kalmasına yardımcı oluyor. Son olarak da metal vurguları herkesi kendine hayran bırakıyor.

Siz de bu muhteşem ayakkabıya sahip olmak isterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz.

LeBron 18 Low ile muhteşem tarzınızı ileriye taşıyın!

LeBron 18, LeBron James'in gücü ve hızı düşünülerek tasarlanmış olsa da muhteşemliğini ileriye taşımak isteyen her oyuncuya sahada eşlik etmeye çoktan hazır. Tabanındaki tam boy Zoom Air birimi top sürerken hız kazanmanız için ihtiyacınız olan akıcılığı size sunuyor. Ayakkabının topuğundaki Max Air birimi ise gücünüzü göstermeniz için adeta özel olarak tasarlanmış. Siz de tüm bu özellikler sayesinde uçuşa geçmeye hazır olun! LeBron 18'i giyin ve maç boyunca tüm gücünüzle en iyi bireysel performansınızı sergileyin.

Uçuşa geçmek için bu muhteşem ayakkabıya buradan sahip olabilirsiniz.

Rahatlığın temsilcisi: Nike Hyperdunk Basketbol Ayakkabısı

Geçtiğimiz yılında giren Nike Hyperdunk, adeta rahatlığın temsilcisi durumunda. Bu ayakkabıda yeni nesil köpük teknolojisi sayesinde Nike React yastıklama kullanıldığı görülüyor. Bu yastıklama sistemi size oyun sırasında rahatlığın yanında destek, yumuşaklık ve hızlı tepki verebilme kabiliyeti kazandırıyor. Hyperdunk'ın normal bilekli tasarımı ise ayak bileğinizde size daha iyi sabitleme özelliği sunuyor. Ayrıca dış taban dokusu basınç haritalı olduğu için tutuşunuzu arttırıyor.

Siz de oyun sırasında rahatlığınızdan ödün vermeden ayağınızla bire bir uyumlu olan bu ayakkabı için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Spor salonu için ayakkabı mı arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz.

Adidas'ın spor salonunda geçirdiğiniz saatler için özel olarak tasarlanmış olan Harden Stepback 2.0 serisi tam size göre! Bu muhteşem ayakkabı Bounce orta taban yastıklaması sayesinde son derece hızlı tepkiler veriyor. Bu modelin kauçuk dış tabanı, ayakkabıya ekstra dayanıklılık kazandırıyor. Ayrıca ayakkabının bağcıklı tutturması, ayağınızı destekliyor ve yaralanmaların önüne geçiyor. Kumaşındaki file kafes sayesinde de spor yaptığınız süre boyunca ayağınız nefes alıyor. Siz de hafif yapılı bir basketbol ayakkabısı arıyorsanız bu ayakkabı vazgeçilmeziniz olacak!

Harden Stepback 2.0'a tükenmeden sahip olmak için tıklayın!

Çevreye duyarlı olalım, diyorsanız... Adidas Ownthegame

Adidas Ownthegame'i giyin ve adından da anlaşılacağı üzere oyuna sahip olun! Tüm kontrolü ele geçirmenize yardımcı olan bu ayakkabı çevreye duyarlı oyuncuların adeta gözdesi durumunda. Çünkü ayakkabının üretiminde kullanılan parçaların %20'si, yüzde elli geri dönüştürülmüş içerikle tasarlanıyor.

En konforlu basketbol ayakkabıları arasında sayabileceğimiz bu model, hafif yastıklaması sayesinde tüm darbeleri emiyor. Aynı zamanda fileleriyle ayağınızın oyun boyunca nefes almasını sağlıyor. Ayrıca Ownthegame, klasik renklerden vazgeçemeyenlerin de bir numaralı ayakkabısı durumunda.

Çevre dostu bu muhteşem ayakkabıyı daha detaylı incelemek için burayı tıklayın.

Korkmayın 1980'lere dönmüyoruz. Sadece Puma'nın Shuffle Mid Boy Bilekli basketbol ayakkabısını inceliyoruz.

80'lerin havalı basketbol tarzının daha modern tasarımı olan Puma'nın Shuffle Mid Basketbol Ayakkabısı sahada klasik ve konforlu görünümden vazgeçemeyenlerin bir numarası! Bu model dolgulu yapısı, temiz çizgileri ve cesur markalamasıyla sahada her an havalı görünmenize yardımcı oluyor. Kauçuk tabanı size her adımda yumuşak yastıklama sağlıyor. Aynı zamanda ayağı sıkıca kavrayan bağcık tasarımı ve çorap astarı uzun süreli konforu ve modern görüntüyü size bir arada yaşatıyor. Ayrıca bu model renkleriyle de klasik görüntüden vazgeçemeyenleri ihmal etmiyor.

Siz de Puma'nın Shuffle Mid Basketbol Ayakkabısına sahip olmak isterseniz buraya tıklayın!

Jordan "Why Not?" Zer0.4 ile hız silahını kullanın.

Russel Westbrook'un hızı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan bu muhteşem ayakkabıyla siz de hızı kendinize silah edinin! Jordan "Why Not?" Zer0.4 ile rakiplerinizi geride bırakın, fiziksel gücünüzü kullanın, ivmenizi arttırın ve maça damganızı vurun!

Ayakkabının topuğundaki Zoom Air yastıklama, her adımda enerjinizi yeniden kazanmanızı sağlıyor. Ayakkabının bağcıkları, topuk ve ayak tarağındaki ağ şeritlerle ve bir araya gelerek ayağınızı yastıklamanın üzerinde sabitliyor. Ayrıca muhteşem tasarımdaki ayakkabının dayanıklı kauçuk dış tabanının yeni bir dokudan yapıldığı görülüyor.

Özgün tasarımıyla ayağınızı yerden kesecek ve maç boyunca kendinizi Russel Westbrook gibi hissetmenizi sağlayacak bu ayakkabıya buradan ulaşabilirsiniz.

Yılların eskitemediği basketbol ayakkabısı: Nike Air Force Max II

Nike Air Force Max II yılların eskitemediği ve her oyuncunun mutlaka kullandığı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu model uzun oyuncuları da özel olarak düşünüyor. Uzun oyuncuların hücumda ağır kalmaması ve hızlı hareket etmesi için tasarlanan bu modelde tam boy Max Air birimi, çarpma etkilerini topuktan buruna kadar yastıklıyor. Ayağın üstünden geçerek ayağı sıkıca sabitleyen bant ayarlanabilir yapısıyla size ekstra destek sağlıyor. Ayrıca pek çok basketbol ayakkabısının vazgeçilmez detayı olan fileler bu ayakkabıda da karşımıza çıkıyor.

Siz de yılların eskitemediği bu ayakkabıyı daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.