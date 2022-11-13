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Hayvanseverler dikkat! Uzmanlar ölümcül enfeksiyon hakkında uyarıyor

13.11.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evcil hayvanlar hayatımızı çok daha renkli ve huzurlu bir hale getirebiliyor. Ancak evcil hayvanları beslemek oldukça fazla sorumluluk gerektiriyor. Uzmanlar köpeklerden bulaşan capnocytophaga canimorsus enfeksiyonun ölümcül olabileceğini belirterek dikkat etmeniz gereken durumları paylaştı.

Hayvanseverler dikkat! Uzmanlar ölümcül enfeksiyon hakkında uyarıyor

Köpek ve kedi sevgisi bir anda aşırı hissedilebiliyor. Bu sevgi patlaması durumlarında köpeğinizin yüzünüzü yalamasına izin veriyorsanız büyük risk altında olabilirsiniz. Yapılan anketlere göre insanların birçoğu köpeklerinin yüzlerini yalamasına veya dudaklarından öpmesine izin veriyor. TikTok üzerinden paylaşım yapan bir doktor evcil hayvan sahiplerini sevimli köpeklerini öpmeye karşı uyararak bunun ölümcül olabileceğini belirtti.

KÖPEKLERDEN İNSANA GEÇİYOR

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Uzman yaptığı paylaşımda "Köpeğinizi ağzından öpüyor musunuz çünkü öyleyse durma zamanı. Bunun yüzünden uzuvlarını kaybedebilirsin." Sağlık uzmanı, bakterilerin köpekten insana geçebileceğini ve capnocytophaga canimorsus adı verilen bir enfeksiyona neden olabileceğini açıkladı .

KANGRENE NEDEN OLABİLİR

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"Bu, yaygın sistemik enfeksiyona, septik şoka ve hatta kangrene neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Ne kadar hızlı ilerlediğine ve ne zaman teşhis edildiğine bağlı olarak ampütasyon tek tedavi olabilir. TikToker, "Neden tüm bu sorunlardan kaçınmıyorsunuz. Köpeğinizi öpmeyi bırakmak bana kolay bir çözüm gibi görünüyor" diye ekledi.

YAKIN TEMASTAN YAYILABİLİR

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Bu durum, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından desteklendi, ancak bu oldukça sıra dışı bir olay. CDC şunları yazdı: "Nadiren, Capnocytophaga mikropları ısırıklar, çizikler veya bir köpek veya kediden yakın temas yoluyla insanlara yayılabilir ve sepsis de dahil olmak üzere hastalığa neden olabilir.

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