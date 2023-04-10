Hakkari'den tarih verdi... HDP'li vekil Feleknas Uca'nın skandal 'Öcalan' sözleri büyük tepki çekti!

HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girecek. HDP'nin Batman milletvekili Feleknas Uca'nın seçim çalışmaları sırasında söylediği sözler vatandaşın tepkisini çekti. PKK terör örgütü elebaşı olan Abdullah Öcalan hakkında 'özgürlük' vaati veren Feleknas Uca'nın o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Hakkari'de konuşan Feleknas Uca, '15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız' diyerek skandal ifadelere imza attı!
HDP'nin önde gelen siyasetçilerinden Sırrı Sakık da geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda tepki çeken sözler kullanmıştı. Sırrı Sakık, 'Biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız...' demişti.