Hakkari'den tarih verdi... HDP'li vekil Feleknas Uca'nın skandal 'Öcalan' sözleri büyük tepki çekti!

HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girecek. HDP'nin Batman milletvekili Feleknas Uca'nın seçim çalışmaları sırasında söylediği sözler vatandaşın tepkisini çekti. PKK terör örgütü elebaşı olan Abdullah Öcalan hakkında 'özgürlük' vaati veren Feleknas Uca'nın o sözleri sosyal medyada gündem oldu!

SKANDAL ÖCALAN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ!

Hakkari'de konuşan Feleknas Uca, '15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız' diyerek skandal ifadelere imza attı!

SIRRI SAKIK DA 'HERKESE ÖZGÜRLÜK' DEMİŞTİ

HDP'nin önde gelen siyasetçilerinden Sırrı Sakık da geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda tepki çeken sözler kullanmıştı. Sırrı Sakık, 'Biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız...' demişti.