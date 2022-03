Hem bütçe dostu hem de yüksek performans arayanların tercihi Samsung Galaxy A12 incelemesi

Donanımı, yazılımı, kamerası, ekranı ve daha fazlasıyla üstün performans sağlayan bir akıllı telefon mümkün mü? Elbette! Her bütçeye uygun teknolojik ürünleriyle rakiplerini geride bırakmayı başaran Samsung Galaxy A12, gelişmiş özellikleriyle alıcılarının karşısına çıkıyor. Peki, Samsung Galaxy A12'yi yakından tanımaya hazır mısınız?

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A12'nin teknik özellikleri

Modelin özelliklerini merak ediyor ve "Samsung A12 nasıl telefon?" diye soruyorsanız hemen anlatmaya başlayalım. Samsung Galaxy A12, 6,5 inç büyüklüğündeki HD+ teknolojisine sahip ekranıyla kullanıcılarına geniş görüş imkânı sunuyor. Android işletim sistemiyle çalışan cihaz, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio P35 işlemciden alıyor. Bu sayede uygulamalar arasında geçiş yapma veya uygulama açma sırasında bir zorluk yaşatmıyor. Galaxy A12'nin ihtiyaç duyduğunuzda MicroSD kartlarla 1 TB'a yükseltebileceğiniz 64 GB depolama alanı bulunuyor. 4 GB RAM kapasitesi ise fotoğraf, video ve belgelerinizi saklama konusunda işinizi kolaylaştıracak en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Samsung Galaxy A12 kamera özelliklerini merak ediyorsanız onu da hemen anlatalım. Ürün 48 MP ana kamerasıyla her zaman kaliteli fotoğraflar çekmeyi seven kullanıcıların beklentisini karşılıyor. 5 MP ultra geniş açı kamerası kadrajı dilediğiniz gibi genişletebilmenize, 2 MP makro kamerası ise ayrıntıları kaçırmadan yakalamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca cihazda çekmek istediğiniz karelerin derinliğini kolaylıkla ayarlayabileceğiniz 2 MP derinlik kamerası ve etkileyici özçekimler elde edebileceğiniz 8 MP ön kamera da bulunuyor. Galaxy A12, 19 saate kadar oyun oynama olanağı sunan 5.000 mAh kapasiteli batarya gücü sayesinde oyun oynarken, sosyal medyada vakit geçirirken veya film, dizi, video izlerken keyifli anlarınızı yarıda bırakmanıza neden olmuyor. Oyunun en can alıcı kısmında şarjınız azalsa bile 15W hızlı şarj özelliği bataryayı kısa sürede doldurmanızı sağlıyor. Akıllı şarj istasyonu fonksiyonuna sahip Samsung Galaxy A12 ile diğer cihazlarınızı da kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Modelin One UI özelliği ise odaklanmanıza yardımcı oluyor.

Samsung Galaxy A12'nin avantajları ve dezavantajları

Her akıllı telefonda birçok kullanıcının haberdar olmadığı, günlük hayatı daha konforlu hâle getirecek gizli özellikler bulunuyor. Tabii bu özellikleri önceden bilmek akıllı telefon seçimini kolaylaştırıyor ve kullanıcılara büyük avantajlar da sağlıyor. Peki, Samsung Galaxy A12 bilinmeyen özellikleri ve kullanıcılarına sunduğu avantajlar neler? Gelin, kısaca bahsedelim.

Cihazda iş için farklı bir telefon kullanmak durumunda kalanları oldukça sevindirecek çift SIM kart desteği bulunuyor.

Hafif yapısı ve tasarımı sayesinde elle kolayca kavranabiliyor, uzun süreli kullanımda elleri yormuyor.

Eğlenceli ve tarzını yansıtacak bir akıllı telefon tercih etmek isteyenler için 4 farklı renk seçeneği sunuyor.

Kutu içerisinden bir kulaklık ve şarj adaptörü çıkıyor. Böylece telefon aksesuarları için ek ücret ödemenize gerek kalmıyor.

Cihaz; uygulamalar arasında geçiş veya kapatma, ana menüye dönme ve geri gitme butonlarını özelleştirme imkânı sunuyor.

Ana ekranda gözükmeyen pil yüzdesini "Ayarlar" sekmesinden kolayca görüntüleyebiliyorsunuz.

Cihazda ekran kilidi tuşuna yerleştirilmiş parmak izi okuyucu bulunuyor.

Gelelim cihazın bilinmeyen özelliğine! Kaçırmak istemediğiniz anları ölümsüzleştirmek için vaktiniz yoksa güç tuşuna çift tıklayarak kamerayı hızla açabiliyorsunuz. Bu özelliği sadece kameraya yönelik değil, istediğiniz her uygulama için aktif hâle getirebiliyorsunuz.

Cihazın dezavantajlarını ise şöyle özetleyebiliriz:

Bildirim çubuğunda fazla bildirim biriktiğinde ufak kasmalar yaşatabiliyor.

Yüksek boyutlu oyunlar için uygun işlemciye sahip değil.

Samsung Galaxy A12'yi kullananların yorumları

Kamera kalitesi, işlemci hızı ve uzun şarj süresi kullanıcıları en memnun bırakan özelliklerin başında geliyor. Fiyatına göre gösterdiği performans ise kullanıcıların beklentilerini karşılıyor ancak Samsung Galaxy A12 yorumlarına bakıldığında kameradan daha yüksek kalite bekleyenleri tatmin etmemesi yönündeki görüşler öne çıkıyor. "Bu artı ve eksi yönleriyle yine de Samsung A12 iyi mi?" derseniz üst segment olmayan bir akıllı telefon için özellikleri epey yeterli oluyor.

Samsung Galaxy A12'ye alternatif ürünler

1. Oppo A54

Oppo A54, 1600 x 720p çözünürlüğe sahip 6,51 inç ekranıyla dilediğiniz uygulamada keyifle gezinmenize yardımcı oluyor. Çoklu dokunma sistemiyle zenginleştirilmiş ürünün dokunmatiği birden fazla parmağı tanıyabiliyor. Cortex-A53 işlemciyle çalışan Oppo A54'te 256 GB'a kadar artırılabilen 128 GB depolama alanı yer alıyor. Su sıçramasına karşı dayanıklı yapısı, yağmurlu günlerde telefonunuzu rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor.

2. Xiaomi Redmi 9T

6000 mAh'lık pil kapasiteli Xiaomi Redmi 9T, uzun süreli kullanım olanağı tanıyor. 4 farklı renk seçeneğiyle rakiplerine meydan okuyor. Yan parmak izi sensörüyle ekran kilidini hızlıca açma kolaylığı sağlıyor. 48 MP dörtlü ana kamerası profesyonelleri aratmayan fotoğraflar çekmenize destek oluyor. Tüm bu işlevleriyle Samsung Galaxy A12'ye oldukça yakın bir akıllı telefon modeli olduğunu belirtelim.

3. Realme C25S

Bütçe dostu ve kaliteli cihazlardan biri olan Realme C25S, oyun oynamayı sevenleri tatmin edecek MediaTek Helio G85 işlemcisiyle çalışıyor. 4 GB RAM kapasitesi, farklı uygulamalarda birden fazla işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize imkân tanıyor. Ayrıca cihaz, yüz tanıma ve parmak izi sensörüyle kullanıcıların bir akıllı telefonda isteyeceği güvenlik önlemlerini sunuyor.

4. Poco X3 Pro

Poco X3 Pro; 6,67 inç ekranı ve çerçevesiz tasarımıyla beğeni kazanıyor. Kullanıcılarına çoklu dokunma özelliğiyle yakınlaştırma ve uygulamalarda bulunan çoklu parmak kısayollarından faydalanma gibi birçok kolaylık sunuyor. Ürünün 5160 mAh batarya gücü sayesinde saatlerce video izlemek veya müzik dinlemek mümkün oluyor. Çift hoparlör sistemi film veya dizi izlerken, müzik dinlerken ve oyun oynarken kaliteli bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

5. Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A31; 6,4 inçlik, 1080 x 2400 piksel Süper AMOLED ekranı ve modern tasarımıyla beğeni kazanan akıllı telefon modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Android 10 işletim sistemine sahip telefon, tek veya çift SIM kartla kullanılabiliyor. 8 çekirdekli işlemcisi, uygulamalar arası geçiş yaparken veya uygulamaları kullanırken aksaklık yaşatmıyor. 512 GB'a kadar yükseltilebilen 128 GB depolama alanıyla cihazınızda yer açmanıza olanak tanıyor.

6. Oneplus Nord N10

Oneplus Nord N10'un 6,5 inçlik IPS LCD ekranı, oldukça net ve parlak görüntüler almanızı kolaylaştırıyor. Yüz tanıma ve arka kapağa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu bulunan ürün, 4300 mAh'lık pil gücüyle uzun süreli kullanım sunuyor. 64 MP çözünürlüğe sahip kamerası fotoğraf ve videolarda mükemmel işler çıkarıyor. 2.5D Corning Gorilla Glass 3 ekran koruyucusu herhangi bir darbeye karşı telefonu daha dayanıklı hâle getiriyor.

7. Infinix Note 11S

Infinix Note 11S, MediaTek Helio G96 işlemcisiyle kesintisiz ve hızlı bir oyun deneyimi için sizleri bekliyor. Modelin 6,95'' FHD+ Ultra Akıcı Ekranı ve çift stereo hoparlörü sinema salonunu evinize getiriyor. 50 MP ana kamerası sayesinde karanlıkta bile aydınlık ve etkileyici fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Lineer Motor özelliği kusursuz ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor.