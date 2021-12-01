Hem retro hem de tarz: 200 TL altında büyük, tam çerçeve gözlük modelleri

Görme kalitenizi artırmak veya göz yorgunluğunun önüne geçmek için gözlük kullanmanız gerekebilir. Hatta gözleriniz uzak ya da yakın fark etmeksizin her şeyi en ince ayrıntısına kadar seçebiliyor olsa da kombinlerinizi tamamlamak için numarasız gözlükler kullanmak istiyor olabilirsiniz. Sebebi ne olursa olsun, retro stilinizi yansıtacak çok şık gözlük modelleri arıyorsanız oldukça şanslısınız. Çünkü en güzellerini sizin için araştırdık! Gelin, bu listeye birlikte göz atalım.

1. Estetik duruşuna hayran bırakan Lechnic 8808 Çerçeve

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Gözlük seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, tabii ki yüz yapınız. Lechnic 8808, elastik sapları sayesinde tüm yüz tiplerine uyum sağlıyor. Suya dayanıklı yapısı ile plajda ve havuz başında bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Gözlüğün çerçeve rengi, yıllar geçse de solmuyor. Paslanmaz çelikten üretilen gözlük, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Hafif yapısı ile kulaklarınızda ağırlık hissi oluşturmuyor ve burnunuza baskı yapmıyor. Ürünü gezerken, kitap okurken veya bilgisayar karşısında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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2. Kompakt ve sağlam: Solustre Gözlük Çerçevesi

Kompakt boyutu ile okulda, ofiste, gittiğiniz her yerde yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz Solustre, retro bir tasarıma ve şık renklere sahip. Teknolojik cihazlardan yayılan mavi ışığı engelleyen kare şeklindeki çerçeve, göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Uzun süre rahatça kullanabilmeniz için esnek malzemeler ile üretilen gözlük, ultra hafif yapısıyla kulaklarınıza yük bindirmiyor ve burnunuzda iz oluşmasını engelliyor. Bu sayede ürünü kullanırken varlığını bile unutabilirsiniz! Günlük aksesuar olarak da kullanabileceğiniz gözlük, aynı zamanda şık bir hediye alternatifi.

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3. Ultra hafif yapısıyla Sunydog

Şık tasarımı ile kombinlerinize mükemmel bir şekilde uyum sağlayan Sunydog, unisex bir ürün. Polikarbonat materyal ile üretilen gözlük, darbelere ve dış etkenlere karşı dayanıklı. Bu sayede kolayca deforme olmuyor ve rengi solmuyor. Kare şeklindeki tasarımı, burnunuza tam olarak oturuyor ve yüz şeklinize uyum sağlıyor. 144 x 57 mm boyutundaki ürün, hafif yapısı ile ağrıya sebep olmuyor ve yüzünüzde iz bırakmıyor. Klasik retro tasarımı ile stilinizi yansıtacak çerçeve, oldukça esnek ve dayanıklı.

Uzun yıllar kullanabileceğiniz Sunydog hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Dayanıklı ve şık: Pretyzoom Gözlük Çerçevesi

Yuvarlak retro gözlük çerçevesi arayanlar için önerimiz, Pretyzoom. Yüksek kaliteli metal alaşım ile üretilen klasik yuvarlak çerçeve, kırılmalara karşı dayanıklı ve kolay paslanmıyor. Hem kadınlar hem erkekler tarafından kullanılabilen ürün, Harry Potter serisinden fırlamış gibi duran tasarımıyla oldukça havalı ve şık bir duruş sergiliyor. Yüzünüze uyum sağlayan ergonomisi ve ayarlanabilen burun pedleri sayesinde rahat bir kullanım sunuyor. Üstelik kolayca temizlenebiliyor. Günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz gözlüğü Harry Potter temalı partilerde de takabilirsiniz.

Retro stilinizi yansıtacak Pretyzoom çerçeve ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Rengarenk bir tasarım: GQueen Çerçeve

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Renkli kişiliğini gözlük tercihine de yansıtmak isteyenler için sıradaki önerimiz, GQueen. Farklı renkleri bir araya getiren kemik çerçeve, kombinlerinize şık bir dokunuş yapacak. Yuvarlak hatlara sahip dikdörtgen modelli ürün, hafif yapısı sayesinde burun ve kulaklarda ağırlık oluşturmuyor. Kaliteli malzeme ile üretildiği için rengini uzun süre koruyor. Özellikle oval ve geniş yüz şekline sahip olanların tercih edebileceği çerçeve, günlük kombinlere rahatlıkla uyum sağlıyor. Lensleri kolayca değişebilen çerçeveyi okuma gözlüğü olarak da kullanabilirsiniz.

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6. Hem estetik hem klasik: Glindar

Metal ve plastik materyaller ile üretilen Glindar, klasik pilot stiline sahip. Çift köprülü ürün, siyah ve altın renklerini mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Ayarlanabilen silikon burun pedleri sayesinde yüzünüzde ağırlık yapmıyor ve iz oluşturmuyor. Mavi ışık filtresi ile göz yorgunluğunu azaltan gözlüğün lensleri kolayca değiştirilebiliyor. Yuvarlak hatları ile retro stilinizi mükemmel şekilde yansıtıyor. 51 mm lens genişliği ve 47 mm yüksekliği ile yüzünüze kolayca uyum sağlıyor.

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7. HiCoosee Gözlük Çerçevesi ile tarzınızı vurgulayın

Şık tasarımı ile retro stilinizi en iyi yansıtacak ürünlerden biri de HiCoosee Gözlük Çerçevesi. Entegre burun pedleri sayesinde yüzünüzde herhangi bir iz oluşturmuyor. 54 x 49 mm lens uzunluğu ve 145 mm gözlük bacağı ile hemen hemen her yüz hattına kolay bir şekilde uyum sağlıyor. Yüksek kaliteli plastik ile üretilen çerçeve, oldukça dayanıklı. Bu sayede vazgeçilmeziniz olacak bu gözlüğü uzun süre kullanmanız mümkün.

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8. Della Pianto Unisex Vintange Gözlük ile kombininizi tamamlayın

Eşsiz altın rengi ile Della Pianto Unisex Vintange Gözlük, 70'li ve 80'li yılların izlerini taşıyor. Büyük ve oval bir tasarıma sahip olan çerçeve, silikon pedleri sayesinde burnunuza rahatça oturuyor. Her yüz tipine uygun olan bu gözlük, estetik duruşu ile stilinizi yansıtmaya imkan tanıyor. Metal alaşım ile üretilen çerçeve, oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olduğu için size uzun süre sorunsuz bir şekilde eşlik ediyor. Stilinizin bir parçası olarak takabileceğiniz gözlük, numaralı lenslerle de kullanılabiliyor.

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9. Büyüleyici tasarımıyla Della Pianto Unisex Geometrik Vintange Gözlük

Della Pianto Unisex Geometrik Vintange Gözlük, rose gold rengi ve geometrik tasarımı ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Lensleri değiştirilemediği için göz sağlığınız için değil, sadece retro stilinizin tamamlayıcısı olarak kullanabileceğiniz çerçeve; metal alaşım ile üretildiği için oldukça dayanıklı. Ayarlanabilen burun pedleri sayesinde konforlu bir kullanım sunan ürün, sekizgen bir tasarıma sahip. Hafif yapısı ile varlığını unutturan bu harika aksesuara bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.

Organik camlara sahip Della Pianto Unisex Geometrik Vintange Gözlük'ü incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

10. Klasik sevenlere: JULIANO Unisex Paris Çerçeve



Klasik bir kemik çerçeve tasarımına sahip olan JULIANO Unisex Paris, siyah rengin asaletini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Estetik duruşu ile kombinlerinizi taçlandıran ürün, 18 mm burun aralığı ve 140 mm sap uzunluğu ile hemen her yüze uyum sağlıyor. Yuvarlak çerçeve formu sayesinde farklı yüz tiplerinde rahatlıkla tercih edilebilen çerçeve, burun ve kulak üzerinde ağırlık oluşturmuyor. Kaliteli materyal ile üretildiği için rengini uzun süre ilk günkü gibi muhafaza ediyor.

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