HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hep eğlenceli tarafıyla gündeme gelen Elon Musk'ın o sözleri yürek burktu! "İlk oğlum kollarımda öldü"

Hep eğlenceli tarafıyla gündeme gelen Elon Musk'ın o sözleri yürek burktu! "İlk oğlum kollarımda öldü"

11.02.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın başarısının arkasında büyük bir hüzün var. Dünyaca ünlü milyarder Musk'ın pek bilinmeyen tarafı, bir Tesla araçta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden gencin babasıyla yazıştığı e-postalarda ortaya çıktı. Musk, "İlk oğlum kollarımda öldü" dedi.

Hep eğlenceli tarafıyla gündeme gelen Elon Musk'ın o sözleri yürek burktu! "İlk oğlum kollarımda öldü"

Elon Musk hakkında neredeyse her gün bir gelişme yaşanıyor. Halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Musk, gerek uzay araştırmaları konusunda gerekse de teknolojik ve ekolojik yaşam ile alakalı yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor. Genelde Musk, eğlenceli ve çılgın tarafını çıkartmasıyla tanınıyor. Ancak size bu kez Musk'ın hassas tarafından bahsedeceğiz.

OĞLUNU KAYBEDEN BABANIN ACISINI PAYLAŞTI

Bloomberg'in aktardığına göre; mahkeme kayıtlarında, Musk'ın aslında evlat acısı yaşayan bir baba olduğu ortaya çıktı. Musk, 2018 yılında Tesla markalı otomobil ile yaşanan bir trafik kazası sonucu oğlunu kaybeden baba ile olan e-postalarında yürek burkan cümleler kurdu.

Elon Musk

O kaza ise şöyle yaşandı; 8 Mayıs 2018'de bir Tesla Model S, Florida'nın Ford Lauderdale şehrinde saatte 187 kilometre hızla ilerliyordu. Ancak sürücü kontrolünü kaybetti ve bir evin beton duvarına çarptı. Araç alevler içinde kaldı ve Barrett Riley ve yolcu koltuğunda oturan arkadaşı kaza sonucu hayatını kaybetti.

Elon Musk'tan alkışlanacak hareket! Şirketi SpaceX, Tonga'yı yeniden dünyaya bağlayacakElon Musk'tan alkışlanacak hareket! Şirketi SpaceX, Tonga'yı yeniden dünyaya bağlayacak

"SON KALP ATIŞINI HİSSETTİM"

Musk, gönderdiği e-postalarda acılı babaya "Hayatta çocuğunu kaybetmekten daha kötü bir şey yok. İlk doğan oğlum kollarımda öldü. Son kalp atışını hissettim" yazdı.

Musk, bu sözlerle 10 haftalıkken ölen oğlu Nevada Alexander Musk'tan bahsediyordu.

İki acılı baba, neredeyse yedi hafta boyunca mesajlaştı.

E-postalar ise bu ay farklı bir Tesla kazasını içeren davadaki mahkeme dosyasında yer aldı.

X Æ A-XII MUSK ADINI VERMİŞTİ

Elon Musk'ın 6 çocuğu var. Musk'ın ismiyle gündem olan son çocuğu X Æ A-Xii Musk'ı ise ünlü şarkıcı Grimes (Claire Boucher) dünyaya getirmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes onların aşkını konuşuyor! Sevgilisi öyle bir yanıt verdi ki...Herkes onların aşkını konuşuyor! Sevgilisi öyle bir yanıt verdi ki...
Bakan Koca bu illeri uyardıBakan Koca bu illeri uyardı
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

İlginizi Çekebilir

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.