Hep eğlenceli tarafıyla gündeme gelen Elon Musk'ın o sözleri yürek burktu! "İlk oğlum kollarımda öldü"

Elon Musk hakkında neredeyse her gün bir gelişme yaşanıyor. Halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Musk, gerek uzay araştırmaları konusunda gerekse de teknolojik ve ekolojik yaşam ile alakalı yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor. Genelde Musk, eğlenceli ve çılgın tarafını çıkartmasıyla tanınıyor. Ancak size bu kez Musk'ın hassas tarafından bahsedeceğiz.

OĞLUNU KAYBEDEN BABANIN ACISINI PAYLAŞTI

Bloomberg'in aktardığına göre; mahkeme kayıtlarında, Musk'ın aslında evlat acısı yaşayan bir baba olduğu ortaya çıktı. Musk, 2018 yılında Tesla markalı otomobil ile yaşanan bir trafik kazası sonucu oğlunu kaybeden baba ile olan e-postalarında yürek burkan cümleler kurdu.

O kaza ise şöyle yaşandı; 8 Mayıs 2018'de bir Tesla Model S, Florida'nın Ford Lauderdale şehrinde saatte 187 kilometre hızla ilerliyordu. Ancak sürücü kontrolünü kaybetti ve bir evin beton duvarına çarptı. Araç alevler içinde kaldı ve Barrett Riley ve yolcu koltuğunda oturan arkadaşı kaza sonucu hayatını kaybetti.

"SON KALP ATIŞINI HİSSETTİM"

Musk, gönderdiği e-postalarda acılı babaya "Hayatta çocuğunu kaybetmekten daha kötü bir şey yok. İlk doğan oğlum kollarımda öldü. Son kalp atışını hissettim" yazdı.

Musk, bu sözlerle 10 haftalıkken ölen oğlu Nevada Alexander Musk'tan bahsediyordu.

İki acılı baba, neredeyse yedi hafta boyunca mesajlaştı.

E-postalar ise bu ay farklı bir Tesla kazasını içeren davadaki mahkeme dosyasında yer aldı.

X Æ A-XII MUSK ADINI VERMİŞTİ

Elon Musk'ın 6 çocuğu var. Musk'ın ismiyle gündem olan son çocuğu X Æ A-Xii Musk'ı ise ünlü şarkıcı Grimes (Claire Boucher) dünyaya getirmişti.



