Her anını planlamak isteyenlerin bir numaralı tercihi haftalık ve aylık planlayıcı çeşitleri

Başarılı insanlara baktığınız zaman onların sabahtan akşama her anlarının planlı şekilde ilerlediğini görebilirsiniz. Siz de yaşamınızda başarıyı yakalamak istiyorsanız haftalık ve aylık planlayıcılardan yardım alabilirsiniz. Pek çok ürün seçeneği arasından hangisini satın alacağınıza karar veremiyorsanız derlediğimiz haftalık ve aylık planlayıcı seçeneklerine göz atabilirsiniz.

1. Başarının yolu planlı olmaktan geçer: Keskin Color A5 Spiralli Akademik Ajanda

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İlk önerimiz öğrenciler için! Başarılı olmak istiyorsanız kendinize bir yol haritası oluşturmalısınız çünkü sadece sistemli şekilde çalışanlar için başarının yolları açılır. Bunun için de etkisi kanıtlanmış zaman planlama yöntemlerini kullanmak en garanti seçeneklerden biri olabilir. Ders çalışırken belli bir plan doğrultusunda ilerlemek için Keskin Color A5 Spiralli Akademik Ajanda'yı tercih edebilirsiniz. 88 yapraklı ve 15 x 21 cm boyutlarındaki bu ürün sayesinde gün içerisinde hangi saatlerde ne çalışacağınızı planlayabilir, projeleriniz ile ilgili notlar alabilirsiniz.

2. Haftalık planlar önemli: Akıllıca Haftalık Planlayıcı

Akıllıca Haftalık Planlayıcı, 13,5 x 19,5 boyutlarıyla masaüstünde kullanıma ideal ürünler arasında yer alır. Haftalık planlarınızı not alabileceğiniz bu ürün, her güne görev atamak için ideal bir seçenek. Şık tasarımıyla çalışma masanıza renk katacak planlayıcıyı spiralli yapısı sayesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Toplam 56 yapraktan oluşan ürün; hafta içi için beş ayrı sütun, hafta sonu içinse tek sütun olarak dizayn edilir. Haftalık planlayıcının sağ üst köşesindeki tarih bölümünü doldurabilirsiniz. Üstelik sadece yeni başlayacak hafta için değil, sonraki dönemler için de notlar alabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Zamanını eksiksiz bir şekilde planlamak isteyenlere: 3'lü Masaüstü Planlayıcı Set

Hayatınızı eksiksiz bir şekilde planlamanızı sağlayacak olan 3'lü Masaüstü Planlayıcı Set; sadece işlerinizi düzenli bir şekilde tamamlamanıza yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda sizi daha sağlıklı bir hayat sürmeye de teşvik eder. Günlük planlayıcı üzerinde program, öncelikler, hedefler ve başarılar, notlar gibi bölümler bulunur. Bunun yanında yemek planı ve su takibi için de ayrı kısımlar yer alır. Aylık ve haftalık planlarda ise işlerinizi düzenleyebileceğiniz sistematik bir yapı bulunmasının yanında hedefler, başarılar, sağlıklı alışkanlıklar ve notlar gibi seçenekler de mevcut.

4. Odanıza asabileceğiniz harika bir ürün: Evbuya Günlük, Haftalık ve Aylık Planlayıcı Seti

Planlarınızın sürekli gözünüzün önünde olmasını istiyorsanız duvara yapıştırabileceğiniz Evbuya Günlük, Haftalık ve Aylık Planlayıcı Seti sizi için en iyi seçeneklerden biri olabilir. Odanıza, ofisinize veya gözünüzün önündeki herhangi bir alana asabileceğiniz bu ürün, elektrostatik enerjisiyle duvara kolayca tutunur. Size ise bir tahta kalemi kullanarak planlarınızı yapmak kalır! Böylelikle hem fikir ve etkinliklerinizi daha sıkı takip edebilir hem ofis gibi ortamlarda herkesin kullanabileceği alanlar yaratabilirsiniz. Ürünün en güzel yanı ise planlayıcının üzerindeki yazıları silip onu tekrar kullanabilecek olmanız.

5. Görselliğe önem verenlere: Keskin Color 17x24 Haftalık Planner

Keskin Color 17x24 Haftalık Planner; sempatik tasarımı ve çiçek desenli kâğıdı ile planlı yaşama konusundaki motivasyonunuzu arttırır. Haftalık planlayıcının her sayfasında bulunan sütun ve satırlara o günlerde yapmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Sağ alt köşedeki bölüme ise aklınıza takılanları ya da dikkat etmek istediklerinizi not alabilirsiniz. Sayfaları renkli kalemler ile süsleyebilir hatta planlayıcıyı daha ilgi çekici hâle getirmek için sticker'lar kullanabilirsiniz. 52 yapraktan oluşan haftalık planlayıcıyı kendiniz kullanabileceğiniz gibi planlı olmak isteyen sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.

6. Beslenme düzenini planlamak isteyenlere: Miya Design Menü Magnet Planlayıcı

Planlı olmak ve düzenli bir yaşam kurmak sadece iş veya okul hayatında başarıyı getirmez. Hayatın her alanında sistemli olarak birçok farkı konuda hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bu noktada sağlıklı bir beslenme planı oluşturmak da sizin için faydalı olabilir. Tam da bu amaçla üretilen Miya Design Menü Magnet Planlayıcı'yı buzdolabının üzerine kolayca yapıştırabilir, böylece beslenme düzeninizi takip edebilirsiniz. Hafta sona ererken planlayıcının üzerindeki yazıları silip yeni haftanın hedeflerini belirleyebilirsiniz. Ara öğünleriniz için de notlar alabileceğiniz ürüne bayılacağınıza eminiz!

7. Notlarınızı almayı unutmayın: fulique Haftalık Planlayıcı Lila

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Bir sonraki haftanın planının yapılması, ders çalışırken ve iş hayatında zaman yönetimi açısından oldukça önemli bir eylem. fulique Haftalık Planlayıcı Lila ile günlerinizi keyifle planlayabilir, bu sayede başarıya giden basamakları daha hızlı tırmanabilirsiniz. Bir sonraki hafta için planlarınızı ve hedeflerinizi günlere ayrılmış sayfalara not edebilirsiniz. Haftalık notlarınızı alabilir, dikkat etmeniz gereken önemli detayları da yazabilirsiniz. Spiralli tasarımı ile kolaylık sağlayan planlayıcıyı zevkle kullanabilir, bir yılın sonunda aynı ürünü tekrar sipariş edebilirsiniz. Ürünü sevdiklerinize hediye etmek için de değerlendirebilirsiniz.