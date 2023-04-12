KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Her kadının bilmesi gerekiyor! Regl ağrılarını anında kesen tüyoyu açıkladı

Her kadının bilmesi gerekiyor! Regl ağrılarını anında kesen tüyoyu açıkladı

12.04.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regl ağrısı kadınların her ay çektiği çileler arasında yer alıyor. Yaşam kalitesini oldukça düşüren regl ağrısını geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Ne yaparsam yapayım regl ağrısından kurtulamıyorum diyorsanız TikTok'ta yayınlanan basit yönteme şans verebilirsiniz.

Her kadının bilmesi gerekiyor! Regl ağrılarını anında kesen tüyoyu açıkladı

Regl ağrısından kurtulmak için sıcak su torbası, ağrı bandı, bitki çayı gibi çözümler deneniyor. Ancak bu ağrılar bazen dayanılmaz derecelere gelebiliyor. Geçmeyen ve şiddetlenen regl ağrıları için doktora görünmek gerekiyor. 'Regl ağrısı nasıl geçer?' diye düşünüyorsanız evde yapılan basit bir yöntem ile adet sancılarından kurtulabilirsiniz.

BU TÜYOYU HERKESİN BİLMESİ GEREKİYOR

Ekran görüntüsü 2023-04-12 110250

31 yaşındaki Chrissy Briel, TikTok'ta yayınladığı yakın tarihli bir videoda , adet sancısını doğal yoldan gidermek için 'ihtiyacınız olacak tek tüyo'yu paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-04-12 110212

Kulağın arka duvarının içindeki noktaya masaj yapmanın krampları hafifletebileceğini iddia etti ve refleksolojinin 'ihtiyacınız olduğunu asla bilmediğiniz bir uygulama' olduğunu söyledi.

İŞE YARADIĞINI SÖYLEDİ

Ekran görüntüsü 2023-04-12 110240

Briel, videoda kulağının içine masaj yapmak için paslanmaz çelik bir akupunktur kalemi kullandı. Ancak normal bir kalem, makyaj fırçası ve hatta parmağınızı da kullanabileceğinizi belirtti. Taraf değiştirmeden önce kulaktaki refleksoloji noktasına 'üç ila beş dakika orta basınç' ile masaj yapılmasını tavsiye etti.

Ekran görüntüsü 2023-04-12 110220

'Biraz daha uzun süre yapman gerekiyorsa, yap. Gün boyunca birden çok kez yapmanız gerekiyorsa, tekrar yapın. Bunun işe yaradığına söz veriyorum.

AĞRIYI AZALTMA ETKİSİ BULUNUYOR

Ekran görüntüsü 2023-04-12 110230

Refleksoloji, vücutta bir tepki oluşturmak için ayaklar, eller ve kulaklardaki belirli noktalara basınç uygulanan alternatif bir terapidir. Minnesota Üniversitesi'ne göre bu uygulama akupunktur ve akupresüre benzer. Bazı araştırmalar, refleksolojinin adet krampları da dahil olmak üzere ağrıyı azaltmada etkili olabileceğini düşündürmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilo verme ameliyatı cinsel hayatını bitirdiKilo verme ameliyatı cinsel hayatını bitirdi
Dekolteli kıyafetini sütyensiz giymenin çözümünü açıkladıDekolteli kıyafetini sütyensiz giymenin çözümünü açıkladı
Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladıKuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
tiktok adet adet ağrısı regl adet ağrısı nasıl geçer kadın kalem regl ağrısı regl ağrısı nasıl geçer regl ağrısına ne iyi gelir tüyo ayak refleks eo ayaklar

En Çok Okunan Haberler

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

73 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı

73 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı

Yıllardır tıraş olmayan kadın göğüs kılları nedeniyle eleştirildi

Yıllardır tıraş olmayan kadın göğüs kılları nedeniyle eleştirildi

Gerçek yaşı şaşırtıyor! Minik bikinisiyle vücudunu sergiledi

Gerçek yaşı şaşırtıyor! Minik bikinisiyle vücudunu sergiledi

Dekolteli kıyafetini sütyensiz giymenin çözümünü açıkladı

Dekolteli kıyafetini sütyensiz giymenin çözümünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.