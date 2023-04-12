Her kadının bilmesi gerekiyor! Regl ağrılarını anında kesen tüyoyu açıkladı

Regl ağrısından kurtulmak için sıcak su torbası, ağrı bandı, bitki çayı gibi çözümler deneniyor. Ancak bu ağrılar bazen dayanılmaz derecelere gelebiliyor. Geçmeyen ve şiddetlenen regl ağrıları için doktora görünmek gerekiyor. 'Regl ağrısı nasıl geçer?' diye düşünüyorsanız evde yapılan basit bir yöntem ile adet sancılarından kurtulabilirsiniz.

BU TÜYOYU HERKESİN BİLMESİ GEREKİYOR

31 yaşındaki Chrissy Briel, TikTok'ta yayınladığı yakın tarihli bir videoda , adet sancısını doğal yoldan gidermek için 'ihtiyacınız olacak tek tüyo'yu paylaştı.

Kulağın arka duvarının içindeki noktaya masaj yapmanın krampları hafifletebileceğini iddia etti ve refleksolojinin 'ihtiyacınız olduğunu asla bilmediğiniz bir uygulama' olduğunu söyledi.

İŞE YARADIĞINI SÖYLEDİ

Briel, videoda kulağının içine masaj yapmak için paslanmaz çelik bir akupunktur kalemi kullandı. Ancak normal bir kalem, makyaj fırçası ve hatta parmağınızı da kullanabileceğinizi belirtti. Taraf değiştirmeden önce kulaktaki refleksoloji noktasına 'üç ila beş dakika orta basınç' ile masaj yapılmasını tavsiye etti.

'Biraz daha uzun süre yapman gerekiyorsa, yap. Gün boyunca birden çok kez yapmanız gerekiyorsa, tekrar yapın. Bunun işe yaradığına söz veriyorum.

AĞRIYI AZALTMA ETKİSİ BULUNUYOR

Refleksoloji, vücutta bir tepki oluşturmak için ayaklar, eller ve kulaklardaki belirli noktalara basınç uygulanan alternatif bir terapidir. Minnesota Üniversitesi'ne göre bu uygulama akupunktur ve akupresüre benzer. Bazı araştırmalar, refleksolojinin adet krampları da dahil olmak üzere ağrıyı azaltmada etkili olabileceğini düşündürmektedir.



