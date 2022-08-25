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Her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça, kapsül dolap nasıl oluşturulur?

25.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sürü kıyafetiniz var ama ne giyeceğiniz bulamıyor musunuz? Bunun nedeni kıyafetlerinizi kombinlemekte zorlanmanız olabilir. Basic olmayan parçaları kombinlemek için çok zaman harcıyor olabilirsiniz. Oysa ki her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça ile çok daha kolay bir şekilde kombin yapabilirsiniz.

Her kadının dolabında olması gereken 6 temel parça, kapsül dolap nasıl oluşturulur?

Kadınların hazırlanması neden uzun sürüyor diye soruyorlarsa bunun nedenleri arasında kıyafet seçmekte zorlanmak yer alıyor. İşe veya okula giderken kısıtlı zamanda istediğiniz kaliteye ve bakımlı görünüme sahip parçaları bulmakta zorlanıyorsanız dolabınıza eklemeniz gereken birkaç kıyafet var demektir. Her kadının dolabında olması gereken kapsül parçalar ile kombinlerinizi aksesuar ile farklılaştırarak giyebilirsiniz

BEDENE TAM OTURAN KOT PANTOLON VE SİYAH PANTOLON

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Kot pantolonlar her mevsimin kurtarıcı parçaları arasında bulunuyor. Ancak pantolonların birçok farklı kesimi var. Her vücuda yakışan kot pantolon kesimi değişiklik gösteriyor. Oldukça rahat ve kaliteli bir görünüme sahip olmak istiyorsanız gardırobunuzda belinize tam oturacak iki farklı renkte kot pantolona sahip olmalısınız.

SİYAH ELBİSE

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Kadınların dolabında olması gerekilenler sorulduğunda ilk akla gelen siyah mini elbise oluyor. Aslında siyah elbisenin boyu fark etmiyor. Kendi zevkinize ve bedeninize uyacak siyah elbiseyi her türlü yerde giyebilmeniz mümkün.

ÇİZGİLİ TİŞÖRT

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Çizgili tişörtler de kurtarıcı parçalardan. Hep düz parçalar kullanmak istemiyorum diyorsanız dolabınıza çizgili tişörtleri ekleyebilirsiniz. Bu tişörtlerin altına giyeceğiniz her şey kaliteli görünmenizi sağlayacaktır. Ancak çizgilerin boyutu ve sıklığı görsel olarak önemlidir. Çok kalın çizgilere sahip parçaları kullanmamanız daha hoş görüntü yaratır.

TRENÇKOT

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Trençkot, tüm zamansız moda parçalarının en bilineni olabilir, ancak bu trendin tadını çıkarmak için bin dolarlık bir ceket almanıza gerek yok. Klasik ten rengi veya daha karamsar bir siyahta klasik, iyi tasarlanmış bir trençkot, şık görünmek ve zahmetsizce bir araya getirmek için ihtiyacınız olan tek şey.

BEYAZ GÖMLEK

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Beyaz gömlek hem klasik hem spor kombinlenebilir. İster içine giyeceğiniz atletler ile önünü açarak spor bir görünüme kavuşabilirsiniz isterseniz ise bedeninize tam oturan beyaz gömleğinizi pantolonun, eteğin içerisine sokarak bakımlı ve klasik bir görünüm elde edebilirsiniz.

DERİ CEKET VEYA KOT CEKET

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Deri veya kot ceketler ile kombinizi bambaşka bir forma kavuşturabilirsiniz. Özellikle bahar aylarında oldukça kurtarıcı olan bu ceketler kişinin zevkine göre değişim göstermektedir. Son trendlerden olan blazer formundaki renkli deri ceketler ile çok şık olabilirsiniz. Veya oversize kot ceketle ile rahat ama özenilmiş bir kombin yaratabilirsiniz.

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