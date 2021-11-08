Her kadının mutlaka yanında taşıması gereken en iyi ruj markası tavsiyeleri

Her makyaj severin çantasında en az 1 adet ruj vardır. Kırmızılar, nude tonlar, likit matlar, lip glosslar derken bu sayı hatırı sayılır bir şekilde artar. Rujunuzu seçerken en çok dikkat etmeniz gereken özelliğin kalitesi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Dudaklarınız için sağlam ve güvenli bir ürün kullanmak, yapacağınız en iyi tercihlerden biri olur. Siz de internet üzerinden en iyi ruj önerilerini inceleyerek kendiniz için en doğru ürünü bulabilirsiniz.

1. L'Oréal Paris Rouge Signature Parisian Sunset Likit Mat Ruj ile Tek Sürüşte Yoğun Bir Renk!

Çoğu makyaj artistinin de ilk tercihi olan L'Oréal Paris Rouge Signature Parisian Sunset Likit Mat Ruj, kusursuz kalıcı gücü ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu ruj ilk sürüşte yoğun bir renk kalitesi sunmasına rağmen dudakta yokmuş gibi hissettiren ince yapısı ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. 6 farklı renk seçeneği olan bu ürün mat bitişi ile ön plana çıkıyor. Dudakları kurutmayan aksine kremsi bir bakım tabanı sunan bu ruj ile lekelenme ve bulaşma gibi sorunlara veda edin.

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2. NYX Professional Makeup Likit Mat Ruj, 16 Saate Kadar Kalıcılık Vadediyor!

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Bir rujda aradığınız ilk özellik, uzun süre kalıcı olması ise NYX Professional Makeup Likit Mat Ruj sizin için en iyi ruj markası olabilir. 16 saate kadar kalıcılık vadeden bu ruj, bulaşma yapmaz ve hafif hissiyatı ile dudaklarınızın şeklini alır. En sevilen nude tonları muhteşem bir matlık ile buluşturan bu ürün gündelik şıklığınızı tamamlamak için ideal bir tercih. Hayvansal kaynaklı bir içeriğe sahip olmayan ruj, %100 vegan formülü ile makyaj severlerden tam puan alıyor.

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3. Clarins Joli Rouge Velvet 757 Nude Brick Ruj, Rengi ile Herkesi Kendine Hayran Bırakacak!

Tamamen dudak rengine sahip bir ruj arıyorsanız Clarins Joli Rouge Velvet 757 Nude Brick Ruj, sizin için doğru bir tercih olabilir. Salicornia özü ve mango yağıyla zenginleştirilmiş formülü ile yoğun bir şekilde nemlendiren bu ürün dudaklarınız için yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Özellikle yoğun dumanlı göz makyajı yaptığınız zamanlarda dudaklarınızı arka planda bırakmak ve gözlerinizi daha çok ön plana çıkarmak için kullanabileceğiniz bu ruj muhteşem bir nude tonuna sahip.

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4. Görkito Mat Ruj Günlük Kullanım için İdeal Bir Ürün!

Hangi ruj daha iyi, konusunda kafanızda soru işaretleri varsa bu sorunun cevabı sizin ihtiyaçlarınıza ve kullanım amacınıza göre değişir. Yokmuş gibi hissettiren yapısı ile günlük kullanım için uygun olan Görkito Mat Ruj, 3 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Mat ve kalıcı formülü ile de kullananların favorisi olan bu ürün sosyal hayattan gündelik yaşama, özel davetlerden önemli iş toplantılarına kadar günün her anı güzel görünmenize yardımcı olur.

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5. Ruj Sürmekten Çekinenler İçin: NARS Kalem Ruj

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Ruj sürme konusunda çok iddialı değilseniz Nars Kalem Ruj'u çok daha rahat kullanabilirsiniz. Kadife yapısı ile büyük bir sürüş kolaylığı sağlayan bu ürün anında mat bir görünüm sağlayarak dudaklarınızı renklendirir. Ayrıca çoğu mat rujun aksine dudaklarınızı kurutmaz ve nemlendirir. Mysterious Red rengi ile tüm gözleri üzerinize çevirecek bu ürün dudaklarda ince ve konforlu bir hissiyat bırakır. Hem günlük hem şık her tarza rahatlıkla uyum sağlayabilecek bu ruju kalemtıraş ile açabilirsiniz.

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6. Mac Likit Ruj İkonik Renkleri ile Sizi Bekliyor!

En iyi ruj markası hangisi bilinmez ama Mac, ruj konusunda herkesin beğenisini kazanan tek marka olabilir. Yüksek memnuniyet ve en iyi kalite güvencesini sağlayan Mac Likit Ruj koleksiyonu yeşilden bordoya, siyahtan turuncuya kadar pek çok renk seçeneği sağlıyor. Her tarza uyum sağlayacak bu rujlar kadife dokulu bir likit renk patlaması vadediyor. 8 saate kadar eşit ve pürüzsüz bir görünüm sağlayan bu ürün soyulmaya karşı da dayanıklı bir yapıya sahip.

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7. Golden Rose Velvet Matte Lipstick Ruj Kadife Yapısı ile Beğeninizi Kazanacak!

Yoğun kapatıcılık özelliği ile ön plana çıkan Golden Rose Velvet Matte Lipstick Ruj dudaklarınıza dolgun ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. İçeriğindeki güçlü nemlendiriciler ve E vitamini sayesinde dudaklarınızı besleyerek kurumasını önler. Bu ruj nasıl kalıcı olur sorusu kafanızı karıştırıyorsa uygulamadan önce bir peeling ile dudaklarınızı ölü deriden arındırın ve nemlendirin. Rujunuzu bu adımlardan sonra uyguladığınızda çok daha kalıcı olduğunu siz de fark edeceksiniz.

Mat ve yumuşak bir bitiş sağlayan bu ürünü daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

8. Islak Bitişleri Daha Çok Sevenler İçin: NARS Satin Ruj

Dudaklara saten bir görünüm veren NARS Satin Ruj, hafif formülü ile yumuşak ve kolay bir uygulama sağlar. Koyu rengi ile sonbahar ve kış aylarına daha çok yakışacak bu ruj nemlendirici içeren formülü sayesinde dudaklarınızı besler. Dudaklarınızın hem parlak hem de daha dolgun görünmesini istiyorsanız bu ruj sizin için doğru bir tercih olabilir. Ancak saten bitişler size göre değilse bu ruj nasıl matlaştırılır sorusu karşımıza çıkıyor. Bu noktada ruj renginiz ile uyumlu bir far tonunu düz bir fırça kullanarak rujunuzun üstüne uygulayın ve işte mat rujunuz hazır.

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9. Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj 65 Farklı Renk Seçeneği Sunuyor!

65 Farklı renk seçeneği ile dillerden düşmeyen Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj 16 saate kadar kalıcı yapısı ile dikkat çekiyor. Bu rujla yemek yemek, bir şeyler içmek, uyumak hatta denize girmek bile serbest. Kaliteli pigmenti ile anında kapatıcılık sağlayan bu ürün, dudakları kurutmayan formülü ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Bu ruj likit yapısı sebebiyle aklınızda "Nasıl ruj sürülür?" gibi bir soru bıraktıysa özel uygulama ucuna sahip aplikatörü ile tek sürüşte mat bir etki alabilirsiniz.

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10. Yves Saint Laurent Tatouage Couture Likit Ruj Yüksek Performansı ile Dikkat Çekiyor!



Tek sürümde yüksek pigmentli bir renk veren Yves Saint Laurent Tatouage Couture Likit Ruj ultra mat bir formüle sahip. Dudakta ağırlık bırakmayan yapısı ile gün boyu rahat hissetmenizi sağlayan bu ürün 8 saate kadar varan kalıcılığı ile rötuş yapmak zorunda bırakmaz. Her biri birbirinden iddialı ve trend 18 renk seçeneği arasından kendi cilt tonunuza en uygun rengi bularak siz de Tatouage Couture likit mat ruj serisini keşfedin.

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