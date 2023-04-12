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Her yere afişler asıldı ama... 258 gündür kızının katilini arayan anne isyan etti: Birileri katili koruyor, içim acıyor

12.04.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı başından vurarak öldürüp kayıplara karışan Deniz Özarslan 258 gündür yakalanamadı. Geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'dan bu yana kızının katilinin yakalanması için mücadele eden anne Ziynet Zerkin, "Çok öfkeliyim, üzgünüm. Neredeyse 9 ay dolacak. Halen katil yakalanmadı" dedi. Birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asılmasına rağmen katilin bulunamamasına tepki gösteren anne "İnanın, içim acıyor" diye konuştu.

Her yere afişler asıldı ama... 258 gündür kızının katilini arayan anne isyan etti: Birileri katili koruyor, içim acıyor

İzmir'deki kahreden olay geçen yıl 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'nde yaşandı. 36 yaşındaki Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi 31 yaşındaki Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Belinden çıkardığı tabanca ile eşinin başına ateş eden Deniz Özarslan kayıplara karıştı.

258 GÜNDÜR YAKALANAMADI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 258 güne rağmen halen yakalanamadı.

KATIL

HER YERE 'KATİL ARANIYOR' AFİŞLERİ ASILDI

Bu süreçte acılı aile ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı.

AFIS

ACILI ANNE İSYAN ETTİ: "BELLİ Kİ BİRİLERİ BU KATİLİ KORUYOR"

Gözü yaşlı anne Ziynet Zerkin, Deniz Özarslan'ın bulunamamasına tepki göstererek, "Çok öfkeliyim, üzgünüm. Neredeyse 9 ay dolacak. Halen katil yakalanmadı. Bu gidişle de yakalanacağı yok. Aklımda deli sorular var. Belli ki birileri, bu katili koruyor, kolluyor. Sosyal medyadan bu cinayetin gündemde kalabilmesi için sürekli paylaşımlar yapıyorum. Bana destek veren, olayın ilk gününden beri yanımda olarak varlığını sürekli hissettiren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndaki kadınlara da minnettarım" dedi.

ANNE

'MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM'

Üzüntülerinin ilk günkü gibi sürdüğünü belirten Zerkin, "İki kızım vardı. Ezgi'm, bir kalleşin kurşununa kurban gitti. Çok güzel bir ailenin, diğer fertlerini de yaşayan ölü yaptı. Derler ya ateş düştüğü yeri yaktı. Peki yakalansa, içimdeki o kor ateşe bir damla su olmaz mıydı? Kızım, ilk göz ağrım, yattığı yerde daha rahat uyumaz mıydı? Ama asla yılmayacağım, yorulmayacağım. O pisliğin sonunu görene kadar yaşayacağım. Mücadeleme devam edeceğim" diye konuştu.

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"İNANIN, İÇİM ACIYOR"

Pınar Gültekin'in ölüm haberi sonrası o dönem sosyal medyada bir kadın olarak kendisinin de tepki gösterdiğini söyleyen Zerkin, "Pınar Gültekin gibi öldürülen birçok kızımızın resmini paylaşmıştım. Hepsi de kadın cinayetlerine kurban verdiğimiz evlatlarımız. Şimdi benim kızım da onların arasında. O günden bugüne görüyorum ki; hiçbir şey değişmemiş. Yargıda kadınlara yönelik hiçbir şekilde iyileştirme olmamış. Cezalarda artış olmamış. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Kızlarımız, kadınlarımız öldürülüyor. Ne davaları sonuca varıyor ne de katilleri yakalanıyor. Ateşli silahlar, sanırım marketten peynir alınır gibi alınıyor. Buna bir denetim gelmesi gerekmiyor mu? İnsanların belinde bir silah. Kadınlara ve çocuklarına yaşatılan travma ne olacak, biz analar yorulduk. Kızım Ezgi için adalet istiyorum. İnanın, içim acıyor" dedi.

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