Herkes kar bekliyor ama… Uzmanlar yanıtladı! Kar mikropları kırar mı? Hastalıklar yüzünden merak ediliyordu

Son dönemde Türkiye'de hemen hemen herkesin başı mikroplarla dertte. Hastalıkların artış gösterdiği şu günlerde havalar da soğuk olunca herkes kar yağışını bekliyor. Çünkü çoğu kişi, eskilerden gelen bir inanışa dayanarak karın mikropları kıracağını ve ortalığı temizleyeceğini düşünüyor. Fakat uzmanlardan bu konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Bu yaygın olan inanışa karşılık uzmanlar, karın mikropları kırmayacağını söyledi. İşte detaylar...

"KAR VE SOĞUK HAVANIN MİKROPLARI KIRDIĞINA YÖNELİK İNANIŞ HATALI"

Kanal D Haber’de yer alan habere göre mikrofon uzatılan bir vatandaş, “Kar her zaman iyidir yani. Mikropları öldürür biliyorsun, sağlık açısından iyi” derken başka bir vatandaş ise “Mikropları öldürüyor işte, mikropların temizlendiği düşüncesi var” dedi.

Bu düşüncenin ne kadar doğru olduğuyla ilgili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Kar ve soğuk havanın mikropları kırdığına yönelik inanış hatalıdır” şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş da “Hastalıklar soğuk havada yayıldığına ve çoğaldığına göre kırmıyor olabilir bence” ifadelerini kullandı.

Hastalıkların artmasının ardından herkes kar yağışını beklemeye başladı. Çünkü çoğu kişi karla birlikte hastalıkların azalacağını, virüslerin kırılacağını düşünüyor.

Havadaki virüslerin hastalığa neden olduğu biliniyor. Ancak uzmanların yaptığı açıklamalar doğrultusunda ortaya çıktı ki sanılanın aksine yağan kar o virüsleri kırmıyor. Hatta uzmanlara göre; soğuk havada bu virüsler çok daha kolay kapılıyor.

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “İnsanlar kar yağdığı zaman daha çok iç ortamları kullandığı için ve daha çok birbiriyle teması olduğu için enfeksiyonların sıklığında bir artma olabilir” dedi.

"BAŞKA ÇARE YOK"

Dr. Ertuğrul ise “Zaten mukozal bariyeri soğuk nedeniyle tahrip olmuş kişilerde çok daha rahat bir biçimde hastalık oluşturabilir.” şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre karlı havalarda da mikroplara karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Dr. Tutluoğlu konuyla ilgili önemli bir uyarıda bulunarak “Maalesef korunmanın tek şeyi; yine maske, mesafe.. Kendimize dikkat etmekten başka çare yok.” ifadelerini kullandı.

