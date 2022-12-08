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HGS plaka güncelleme nasıl yapılır? HGS plaka değişikliği nasıl yapılır, plaka değişince HGS değişir mi?

08.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerinin köprü ve otoyol geçişlerinde belli bir ödeme yapmaları gerekmektedir. Farklı tür ve boyutlarına göre sınıflandırılmış olan bu araçlar geçmişte Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ile bir dönem ödeme yaparken 2012 yılından itibaren de yerini alan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartı ile ücretlerini ödemeye devam eder. Peki, HGS plaka değiştirme nasıl yapılır?

HGS plaka güncelleme nasıl yapılır? HGS plaka değişikliği nasıl yapılır, plaka değişince HGS değişir mi?

Hızlı Geçiş Sistemi adıyla bilinen HGS, köprü ve otobanların giriş çıkışlarında bulunan sürücülere hızlı geçiş kolaylığı sağlayan otomatik bir sistemdir. HGS, 2012 yılında kullanıma girmesi ile birlikte trafik yoğunluğu büyük oranda azalmıştır. HGS, sürücülerin trafikte geçen sürelerini azaltır ve onlara zaman kazandırır. HGS sisteminde aracın türüne ve boyutuna göre farklı ödemeler yapılmaktadır. Aynı zamanda HGS sürücülerine temassız ödeme avantajı da sunmaktadır.

HGS plaka değiştirme nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sürücülere otoyol ve köprü geçişlerinde temassız ödeme avantajı sunan bir sistemdir. Sürücülere avantaj sağlayan temassız ödeme sistemi hem trafik yoğunluğunu azaltır hemde sürücülere zamandan tasarruf sağlar. HGS sisteminden sağlıklı bir şekilde yararlanmak için iki önemli yol vardır. HGS almak için PTT’ye, bankalara ve anlaşması olan birçok satış noktasına giderek başvuru yapılabilir. HGS başvuruları bireysel ve kurumsal olarak ayrılır. Bireysel başvurularda araç sahibinin nüfus cüzdanı ve araç ruhsatı istenir, kurumsal başvurularda ise kurum adına düzenlenmiş vekaletname ile araç ruhsatı gereklidir.

HGS kaydı bulunan bir araç sahibi aracını satmış ve yeni bir araç almış olabilir. Bu durumda HGS plaka güncelleme işlemi yapması gerekir. HGS plaka güncelleme işlemi yaparken mevcut eski HGS kartları iptal edilmeden güncellenir. HGS plaka güncelleme işlemleri PTT şubelerinden yapılır. Aynı zamanda e-Devlet HGS plaka değişikliği de yapılabilir. PTT'ye ya da fiziksel bankaya gidecek durumu olmayan kişiler e-Devlet HGS plaka değişikliği yapabilirler. e-Devlet HGS plaka değişikliği gerekli bilgiler ve abonelik numaraları ile kolayca yapılabilir.

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Hızlı Geçiş Sisteminde abonelik plaka numarası üzerinden oluşturulur. Bu yüzden araç sahibi araç satışı ve alımında HGS aboneliğini iptal ettirmelidir. Araç satış işlemleri sırasında HGS plaka değişikliği yapılamamaktadır. Bu yüzden önce iptal işlemi yapılması gerekir ve daha sonrasında yeni araca HGS yapılarak HGS plaka değişikliği işlemi gerçekleştirilir. HGS etiketi almak için araç ruhsatı, ehliyet ve araç sahibinin kimlik kartıyla başvuru yapılır. HGS geçiş kartı için küçük bir miktar ödenerek PTT şubelerinden satın alınır.

HGS plaka değiştirme uygulaması olmadığı için araç sahibi devir işlemleri sırasında etiket aboneliğini iptal ettirmelidir. Karta tanımlı HGS plaka değiştirme işlemleri yine PTT üzerinden yapılabilir. Aracınızı değiştirdiğinizde eski araç üzerindeki HGS kartı bakiyesi yeni bir karta aktarılabilir. Aynı zamanda aktarmak istediğiniz aracın plakasını görevliye verip aynı formda transfer işlemi olduğunu bildirdiğiniz takdirde 1 hafta içerisinde transfer işleminiz gerçekleşecektir.

Plaka değişince HGS değişir mi?

Bir araç sahibi aracını satar yada değiştirse hızlı geçiş sistemi (HGS) kartı için değişikliği bildirmelidir. Plaka değişikliği işlemi sonrası mevcut HGS kartının içindeki tüm bakiye yeni araca verilen HGS kartına aktarılır. Değiştirdiğiniz yeni plakaya sahip olduğunuz mevcut HGS aktarılabilir. Ancak araç ya da plaka değişikliğinden sonra araç sahibi mutlaka bu değişikliği bildirmelidir. HGS otomatik işleyen bir sistem değildir. Bu nedenle tüm değişim ve aktarım işlemleri için bildirim ve başvuru yapılmalıdır. Plaka değiştikten sonra HGS'ye bunu bildirin, bildirdikten sonra 1 hafta içerisinde HGS güncellenecektir.

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