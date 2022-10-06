Hidrokarbon anlaşması nedir, ne anlama geliyor? Yunanistan Başbakanı'nın tepki gösterdiği Türkiye-Libya Hidrokarbon anlaşması!

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığı hafta başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarafından açıklandı. Bu durum Yunanistan'ı harekete geçirdi. Peki, Hidrokarbon anlaşması nedir, Hidrokarbon anlaşması ne anlama geliyor?

HODROKARBON ANLAŞMASI NEDİR?

Hidrokarbon anlaşması, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadır.

Hidrokarbon anlaşması ile Türkiye, Libya'nın da kıta sahanlığını kullanarak petrol ve türevi olan hidrokarbon çıkarmak için uluslararası haklara sahip olacak.

HİDROKARBON NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Hidrokarbon, petrol ve türevlerini de içerisine alan elementleri belirtir.

Hidrokarbon türevleri, sondaj çalışmaları ile elde edilebilmektedir.

Benzin başta olmak üzere motorin ve LPG gibi yakıtları türevlerini piyasaya çıkartan hidrokarbon, petrol ürünü üretimi için de kullanılmaktadır.

Hidrokarbon karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklere verilen isimdir.

Çok çeşitli olan hidrokarbonlar hem endüstriyel hem de reorik bakımdan oldukça önemlidir.

Hidrokarbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılır. Alifatik ve alisiklik bileşikler de doymuş ve doymamış olarak sınıflandırılır.

Doymuş hidrokarbon, mümkün olan en çok hidrojen ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği tek elektron bağı ile bağlıdırlar. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanmışlardır.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE LİBYA ARASINDA İMZALANAN HİDROKARBON ANLAŞMASINA TEPKİ

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına tepki gösteren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı açıklamada gerekirse askeri güce başvurmaya hazır olduklarını belirtti.

