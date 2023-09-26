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    4. Hindistan'da iPhone çılgınlığı! Müşteriler mağaza çalışanlarına saldırdı... Görüntüler anbean kameralara yansıdı

    Hindistan'da iPhone çılgınlığı! Müşteriler mağaza çalışanlarına saldırdı... Görüntüler anbean kameralara yansıdı

    26.09.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'ın Delhi kentindeki bir teknoloji mağazasında iPhone 15 satın almak için gelen müşteriler ve personel arasında kavga çıktı. Apple'ın en yeni telefonunu satın almak isteyen müşteriler birbiriyle tartışırken yeterli stokların bulunmaması gerginliğe neden oldu. Müşteriler mağaza personeline saldırdı.

    Hindistan'ın Delhi şehrinin Kamla Nagar bölgesinde yeni iPhone'un teslimatındaki gecikmeler nedeniyle şiddet olayları patlak verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki müşteri bir mağaza çalışanına saldırdı. Kavga sırasında tokat, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Yerel raporlar, polisin görüntüleri bağımsız olarak doğruladığını ve ardından kavgadan sorumlu olan müşterilere karşı dava açtığını ileri sürdü.

    17 SAAT BOYUNCA SIRA BEKLEDİLER

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    Yerel haber kaynaklarının raporuna göre, iPhone 15 satın almak isteyen müşteriler mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştururken 17 saat boyunca bekledi.

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    Mağazaya giren müşterilerin satış elemanlarının telefonun yeni modelinin mevcut olmadığını söylemesi üzerine sinirleri gerildi ve sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede fiziksel bir duruma dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri müşterileri sakinleştirmeyi başarırken Mandeep Singh ve Jaskirat Singh iki müşteri tutuklandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Apple Hindistan iPhone

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