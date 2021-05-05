Hindistan felaketi yaşıyor! Annelerine kalp masajı yaptılar

Hindistan'da yaşanan kriz dünya gündeminin ilk sırasından düşmüyor.
Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da vaka sayısındaki tırmanış sürerken son 24 saatteki can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 118 çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.
Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.
Hindistan'daki korkunç insanlık dramını kayıt almak için ülkenin en büyük ve kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'deki bir hastaneyi ziyaret eden CNN International muhabiri şahit olduğu dehşet anlarını aktardı.
Hastane koridorlarında yatak sıkıntısından dolayı yerlerde yatan sayısız hastayı gören ve dehşete kapılan muhabir daha sonra yaşananları ise aktarmakta oldukça zorlandı.
55 yaşındaki bir kadın koronavirüs tedavisi görürken ve ancak solunum desteğiyle hayata tutunabilirken kalbi durdu. Hastanede annelerinin yanında olan çocukları müdahale edebilecek bir doktor ya da hemşire bulamazken kendileri kalp masajı yapmaya başladı. Ne kadar uğraşsalar da annelerini hayata döndüremeyen adamların acı dolu haykırışları hastaneyi doldurup dışarı taştı. Tüm bu olanlar ise anbean kameralara yansıdı.
Hastanenin içinde bular yaşanırken önünde ise uzun bir aşı kuyruğu bulunuyordu. 18 yaşından büyük herkesin isterse aşı olabildiği ülke, dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biri olsa da aşı sıkıntısı yaşamaya devam ediyor.
Aşı olmaya gelen bir milletvekili ile konuşmak isteyen CNN muhabiri bir anda araya giren hastane müdürünü kameralara göstererek 'milletvekilene ne söylemesi gerektiğini fısıldamaya çalışıyor, buna gerek yok, bırakın konuşsun.' diyor.
Mikrofon kendisine uzatılınca konuşmaya başlayan vekil ise 'Ülkede sıkıntılı bir durum olduğunu biliyorum ama canla başla çalışıyoruz, durum iyiye gitmeye başladı, bunu çözeceğimize inanıyorum.' beyanını veriyor.
Hindistan'da halk krizin bu duruma gelmesinin baş sorumlusu olarak Başbakan Narendra Modi'yi suçluyor. Başbakan ise ekonomik toparlanmaya zarar vereceği endişesiyle vaka artışını önlemek için ülke genelinde yeni bir kapanmaya gidilmesine sıcak bakmıyor.
Vakaların yoğun olduğu Maharaştra eyaleti ile başkent Yeni Delhi ve çevresinde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken ülke çapında bir yasak henüz ufukta görünmüyor.