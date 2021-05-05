Hindistan felaketi yaşıyor! Annelerine kalp masajı yaptılar

Hindistan'da yaşanan kriz dünya gündeminin ilk sırasından düşmüyor.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da vaka sayısındaki tırmanış sürerken son 24 saatteki can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ÜLKEDE BÜYÜK BİR SAĞLIK KRİZİ YAŞANIYOR

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 118 çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'daki korkunç insanlık dramını kayıt almak için ülkenin en büyük ve kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'deki bir hastaneyi ziyaret eden CNN International muhabiri şahit olduğu dehşet anlarını aktardı.