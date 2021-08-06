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Hindistan'ın yeni hiper otomobili Mean Metal Motors Azani'nin örtüsü kaldırıldı

06.08.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan merkezli Mean Metal Motors, hiper otomobili Mean Metal Motors Azani'nin örtüsünü kaldırdı. Elektrikli otomobil tam 1000 beygir güç üretebiliyor.

Hindistan'ın yeni hiper otomobili Mean Metal Motors Azani'nin örtüsü kaldırıldı

Hiper otomobiller hız tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandırıyor. Birçok önemli markanın hiper otomobili bu anlamda öne çıkıyor. Ancak bu kez hiper otomobili ile gündeme gelen marka Hindistan merkezli olan Mean Metal Motors oldu. Böylelikle Hindistan'ın yeni hiper otomobili Mean Metal Motors Azani görücüye çıktı.

İŞTE HİNT YAPIMI HİPER OTOMOBİL MEAN METAL MOTORS AZANİ

Mean Metal Motors Azani, 2015 yılında M-Zero'yu adlı spor otomobilden sonra markanın en önemli otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Elektrikli bir hiper otomobil olan Azani, 1000 beygir güç ve 1000 Nm tork üretebiliyor. Bu güç otomobilin dikkat çekici rakamlara ulaşmasını da sağlıyor.

Mean Metal Motors Azani-1

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0-100'Ü 3 SANİYENİN ALTINDA

Öyle ki 120 kWh batarya ile gelen otomobil 0'dan 100 km/s hıza 2.3 saniyede çıkıyor. Maksimum 322 km/s hıza çıkabilen Azani'nin menzili ise 523 kilometre olarak belirtilmiş. Ayrıca otomobil yapay zeka ile desteklendiğini de belirtelim. Yani teknolojik bir alt yapı da söz konusu.

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Hindistan'ın yeni hiper otomobili Mean Metal Motors Azani'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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