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Hırsız gibi girdiği evinde gördükleri karşısında gözlerine inanmadı! Şoke eden 'büyü' iddiası... "Arıyoruz telefonlarımızı açmıyor"

06.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ev sahibi Burak Aslan, iddiaya göre 2 aylık kirayı ödemeyerek kaçan kiracısı yüzünden hayatının şokunu yaşadı. Burak Aslan, kiracının kaçıp gittiğini ev arayan başka bir kişinin aramasıyla öğrendi. Kendi evine hırsız gibi giren Burak Aslan, eve girince gördükleri karşısında gözlerine inanmadı. 'Büyü' iddiası ise şoke etti.

Hırsız gibi girdiği evinde gördükleri karşısında gözlerine inanmadı! Şoke eden 'büyü' iddiası... "Arıyoruz telefonlarımızı açmıyor"

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Aslan kendisine ait olan daireyi M.T. ve ailesine yapılan sözleşme sonrası kiraya verdi. Yaklaşık 2 sene boyunca kirada kalan M.T., ev sahibi Aslan'a haber vermeden bir anda evi boşaltarak kaçtı. Ev sahibi Burak Aslan, evinin boşaltıldığını başka bir ev arayan kişinin aramasıyla öğrendi.

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'YATAK ODASINDA BÜYÜ' İDDİASI

Kendi evine hırsız gibi giren Aslan, iddiaya göre, gördükleri karşısında gözlerine inanmadı. Evin harap halde olduğunu ve yine iddiaya göre yatak odasında büyü olduğunu gördü.

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Kiracısıyla ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyen Burak Aslan şöyle devam etti;

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"BİZ KENDİ EVİMİZE HIRSIZ GİBİ GİRDİK"

"Yaklaşık 2 senedir evimiz kiradaydı. Bin 400 TL'ye kiraya verdik. Bu süre zarfından hiç gününde kira ödenmedi. Evin faturalarını da ödemeyince sıkıntılar yaşadık. En sonunda kaçıp gitmiş. Bizim haberimiz yoktu. Bizi yabancı uyruklu başka insanlar aradı. Ev kiralık mı? diye sordular. Biz de kiracı var kiralık değil dedik. Evimizin anahtarını alıp gitmiş. Biz kendi evimize hırsız gibi girdik. Arıyoruz telefonlarımızı açmıyor. Evin anahtarını da nakliyeciye vermiş. Nakliyeci de anahtarı bize getirdi. Evimizi çok kötü şekilde bırakıp doğalgaz saatini sökmüş" dedi.

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(İHA)

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Bursa Kiracı ev sahibi

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