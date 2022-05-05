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  4. 'Hitler' tartışması sürüyor! "Tek çıkış yolu..."

'Hitler' tartışması sürüyor! "Tek çıkış yolu..."

05.05.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Nazi lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü söylemesi ve “En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi” ifadelerini kullanması İsrail tarafında büyük tepki çekmiş, Rusya’nın İsrail Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Dünya gündeminde ‘Hitler’ tartışması sürüyor. Son olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve “Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir” dedi.

'Hitler' tartışması sürüyor! "Tek çıkış yolu..."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuleba, İsrail Bağımsızlık Günü vesilesiyle Lapid ile görüştüğünü belirterek, İsrail’e Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Ukrayna’ya desteği için ve insani yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini aktardı. Kuleba, Lapid’in kendisine İsrail’in savaş sırasında ve sonrasında, yaptırımlardan kaçınmayı önlemek ve Ukrayna’nın yeniden inşasına yardım etmek de dahil olmak üzere Ukrayna’nın yanında duracağına dair bana güvence verdiğini belirtti.

"LAVROV İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU..."

Lapid ve kendisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Yahudi aleyhtarı açıklamalarına öfkeli olduklarını ifade eden Kuleba, “Antisemitizmin Rus seçkinleri arasında uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurguladım. Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir. Antisemitizm tolere edilemez” dedi.

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LAVROV'DAN 'HİTLER YAHUDİ KÖKENLİYDİ' ÇIKIŞI

Lavrov, geçtiğimiz günlerde İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, Lavrov’u kınayarak, Rusya’nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak açıklama talep etmişti. (İHA)

Lavrov'dan Hitler çıkışı! İsrail'den sert tepki: İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdılarLavrov'dan Hitler çıkışı! İsrail'den sert tepki: İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdılar


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Rusya Ukrayna
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