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Hizmetçi skandalı! Gizlice takip ederek şifreyi öğrenmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 14:02 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda Kırgızistan uyruklu hizmetçi bir kadın, temizliğe gittiği evi soydu. Evden 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saat çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda E.T. adlı bir kadın soyulduğunu ileri sürerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İfadesinde, kasasından 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyen E.T., 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Muborakkhon İ. (33) isimli bir kadını hizmetçi olarak işe aldığını ve kendisine bu olaydan sonra ulaşamadığını söyledi.

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Şikayet üzerine Hırsızlık büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin çalışma izni olduğu ve 3 yıldır Türkiye’de olduğu belirlendi. Şüphelinin izini Üsküdar’da bulan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelinin üstünde yapılan aramada, E.T.’nin evinden çalınan saat, çanta ve para bulundu. Şüphelinin çaldığı paranın bin lirasını harcadığı belirlendi. Şüpheli kadının, E.T.'yi evde gizlice takip ederek kasanın şifresini öğrendiği anlaşıldı.

İHA

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Zeytinburnu Hizmetçi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kırgız türkmen tacik afgan suriyeli daha sayayım mı? dolu bunlardan..fuhuş hırsızlık eroin ne ararsan var...bizim saftirik halk da bunlardan medet umuyor evine alıyor çoluk çocuğunu emanet ediyor tam komedi:))
dün de azeriler fuhuş yaparken yakalandı. azeri türkmen kırgız özbek bunları almayın vatanımıza..
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