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Homeopati nasıl uygulanır, nasıl etki eder? Homeopati ile tedavi edilen hastalıklar nelerdir, teşhis nasıl koyulur?

02.03.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Homeopati bir alternatif tıp yöntemidir. Doğal maddelerden elde edilen remediler kullanılarak uygulanan tedavide hastanın tüm semptomları göz önünde bulundurulur. Pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı bir rol oynayan homeopatinin uygulaması alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Tedavi yöntemi ve uygulamaları modern tıptan farklı olan homeopati uygulaması pek çok kişi tarafından merak edilir.

Homeopati nasıl uygulanır, nasıl etki eder? Homeopati ile tedavi edilen hastalıklar nelerdir, teşhis nasıl koyulur?

Homeopati tedavisi her hastalıkta farklı şekilde uygulanır. Uzman kişiler tarafından uygulanması gereken tedavi hastaya göre de değişir. Bu tedavinin temel prensibi hastalıkların tamamen tedavi edilebileceğidir. Hastalığa bir bütün olarak yaklaşan alternatif tıp yöntemi günümüzde yüzlerce hastalığın tedavisinde kullanılır. Tedavi sırasında hastaların dikkat etmeleri gereken çeşitli durumlar vardır. Homeopati uygulamaları hakkında merak edilen pek çok konu vardır.

Homeopati nasıl uygulanır?

İlk olarak tedavi uygulanmadan önce birkaç saatte hastanın kişisel bilgileri ve hastalık öyküsü dinlenir. Ardından hastaya uygun bir remedi hazırlanır ve tedaviye başlanabilir. Hastalığa bütüncül olarak yaklaşılan bu tedavi yönteminde tüm semptomlar için tek bir ilaç verilir. Modern tıptan farklı olarak her durum için ayrı ilaç tedavisi yoktur. Homeopati muayenesi ile uygulanacak tedavi belirlenebilir. Remediler oldukça düşük dozda etken madde içerir ve doğadaki maddeler kullanılarak hazırlanır.

Homeopati hangi hastalıkları tedavi dder?

Homeopati ilk olarak 19. Yüzyılda Hahnemann tarafından uygulanmıştır. İlk çıktığı zamanda sadece belirli hastalıkların tedavisinde kullanılan bu tedavi yöntemi günümüzde genişleyerek oldukça fazla hastalığın iyileşmesinde kullanılır. Homeopati ile tedavi edilen hastalıklar şu şekilde sıralanabilir;

  • Homeopati migren tedavisi
  • Homeopati saç dökülmesi
  • Homeopati alerjik astım
  • Homeopati alerjik rinit

Pek çok hastalığın tedavisinde bu yöntem kullanılır. Kimyasal bir etkisinin olmaması nedeniyle tercih sebebidir. Homeopati sadece insanlarda değil hayvanlarda da uygulanan bir alternatif tıp yöntemidir. Homeopati ile astım tedavisi pek çok kişinin başvurduğu bir seçenektir. Sadece fiziksel hastalıklar değil psikolojik rahatsızlıklarda da homeopatiden yararlanılır. Homeopati ile sedef tedavisi gibi cilt hastalıklarında da kullanılır. Homeopati ile vitiligo tedavisi ve homeopati ile gut tedavisi gibi pek çok rahatsızlığın giderilmesinde yardımcı rol oynar.

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Homeopati nasıl etki eder?

Homeopati ile tedavi süreci hastalıklara ve hasta kişilere göre değişiklik gösterebilir. İlk olarak kişinin hastalık geçmişinin öğrenildiği, hastalığın fiziksel ve duygusal etkilerinin de göz önüne alındığı bu yöntemin etki etme şekli de farklıdır. Homeopatik demediler kapsül olarak ağızdan alınabilir ya da suya karıştırılarak içilebilir. Homeopatinin temel kuralı olan üçler kuralına göre bir ilaç günde 3 kereden fazla kullanılmamalıdır ve ilaç 3 günden fazla kullanılmamalıdır. Homeopati ile iyileşenler tedaviyi uzman kişiler ile ilerleten ve fayda gören kişilerdir. Bu tedavi alanında uzman homeopatlar tarafından yapılmalıdır.

Homeopatide teşhis nasıl koyulur?

Teşhis bu alanda eğitim almış homeopatlar tarafından koyulmalıdır. Tedavi uygulanmadan önce hastalık geçmişi dinlenmeli, semptomlar öğrenilmelidir. Bunun dışında kişinin alerjik durumu, hamilelik ve emzirme durumu gibi pek çok konu hakkında homeopatlar bilgilendirilmelidir. Kişi homeopatik tedaviye uygun görüldükten sonra gerekli remediler ile tedaviye başlanabilir. Homeopati iyileşme belirtileri görülmeye hızlı başlanabilir. Semptomlar yok olduğunda ilaç kullanımı bırakılmalıdır. Semptom tekrarlar ise ilaç kullanımına tekrar başlanabilir.

Homeopatide iyileşme sondan başa olur. En son görülen hastalık ilk olarak iyileşir. İlk olarak baş semptomları, boğaz, mide ve bağırsak gibi yukarıdan aşağı iyileşme görülür. İçerden dışarı iyileşme sırasında ilk olarak iç organlar iyileşir ardından deri hastalıklarının iyileştiği gözlemlenmiştir.

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