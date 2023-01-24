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Hukuki sürece vurgu yapıp "İsterse kıyamet kopsun" dedi! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten dikkat çeken paylaşım: Bundan sonraki süreçte...

24.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili hukuki süreç devam ederken olayın yankıları da sürüyor. Son olarak eşi Ayşe Ateş'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz" diyen Ateş, açıklamasında ayrıca "Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" ifadelerine yer verdi.

Hukuki sürece vurgu yapıp "İsterse kıyamet kopsun" dedi! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten dikkat çeken paylaşım: Bundan sonraki süreçte...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, aralık ayında Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, hukuki sürece vurgu yaptığı bir açıklama paylaştı. "Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hâsıl olması hâlinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır" diyen Ayşe Ateş, "Sinan Ateş'in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ HUKUKİ ZEMİNDE OLACAK"

Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"30 Aralık 2022 günü Cuma namazı çıkışı hain bir suikast sonucu şehit edilen eşim Sinan Ateş’in cenazesine ve ardından okutulan Kur’an-ı Kerim tilavetlerine katılım sağlayan, memleketin dört bir yanında gönülden dua eden, Kur’an-ı Kerim okuyan-okutan, hayırlar dağıtan herkese Ateş ailesi olarak teşekkür ediyoruz.

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En başından beri hassasiyet gösterdiğimiz üzere sürecin hukuki ve vicdani bir şekilde yürütülmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Devletimizin bu süreci Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna dair inançları yaralamak yerine pekiştirecek şekilde yürüttüğüne inanıyoruz. Mücadelemiz hukuki zeminde olacaktır.

"SUSKUNLUĞUMUZU KORUMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Aile olarak, üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz. Her şeyden önce Allah’ın adaletinin tecellisine iman ediyoruz. Devletimizin, vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz.

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"İSTERSE KIYAMET KOPSUN"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Hukuki süreçleri ilk günden beri aile avukatımız Av. Ali Yücel takip etmektedir. Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hâsıl olması hâlinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır. Ülkücü Şehit Sinan Ateş’in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir. Şüphesiz ki Allah; hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Dua ile…"

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