Sinan Ateş cinayeti soruldu! Bahçeli'den gazeteciye dikkat çeken tepki: 'İşine bak'

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğraması gündem olmuştu. Olayla ilgili hukuki süreç devam ederken siyasilerin konuyla ilgili tutumları da takip ediliyor. MHP lideri Bahçeli'nin olaydan sonra bir süre suskunluğunu koruması dikkat çekmişti.

"MHP'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR" HAKKINDA SORU SORDU

Bugün Bahçeli MHP'nin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı, toplantının ardından ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerden biri Bahçeli'ye "Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye yönelik suçlamalar olduğuna" dair bir soru yöneltti. Bahçeli'nin gazeteciye verdiği tepki ise dikkat çekti.

Bahçeli, gazeteciye "İşine bak, hadi bakalım" diyerek yanıt verdi.