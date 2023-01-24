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Sinan Ateş cinayeti soruldu! Bahçeli'den gazeteciye dikkat çeken tepki: 'İşine bak'

24.01.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Ateş cinayetinin yankıları siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Bugün partisinin Meclisteki grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye toplantı çıkışında bir gazeteci cinayetle ilgili bir soru yöneltti. Bahçeli'nin gazeteciye verdiği "İşine bak" yanıtı dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğraması gündem olmuştu. Olayla ilgili hukuki süreç devam ederken siyasilerin konuyla ilgili tutumları da takip ediliyor. MHP lideri Bahçeli'nin olaydan sonra bir süre suskunluğunu koruması dikkat çekmişti.

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"MHP'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR" HAKKINDA SORU SORDU

Bugün Bahçeli MHP'nin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı, toplantının ardından ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Gazetecilerden biri Bahçeli'ye "Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye yönelik suçlamalar olduğuna" dair bir soru yöneltti. Bahçeli'nin gazeteciye verdiği tepki ise dikkat çekti.

Bahçeli, gazeteciye "İşine bak, hadi bakalım" diyerek yanıt verdi.

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Devlet Bahçeli

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