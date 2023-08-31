İBB adaylığına hazırlık fotoğrafı mı? Murat Kurum paylaştı, kulisler hareketlendi

Türkiye yerel seçimlere doğru geri sayıma geçerken özellikle büyükşehirlerdeki başkan adaylarının isimleri merak ediliyor. İstanbul ve Ankara özelinde hangi isimlerin aday olacağı kulislerde konuşulmaya başlarken; mevcut başkanlar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yeniden aday olmak istediklerini duyurdu.

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL VE ANKARA MESAJI

Cumhur İttifakı cephesinde ise iki büyükşehir için çalışmalar başladı. Her fırsatta bu iki şehri yeniden kazanmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart'ta başta İstanbul, Ankara olmak üzere buraları, şu anda maalesef adeta çöp, çukur, çamura çeviren zihniyetten geri alacağız" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM PAYLAŞTI, KULİSLER HAREKETLENDİ

Gözler AK Parti'nin kimi aday göstereceğine çevrilirken, özellikle İstanbul için kulisler hareketlendi.

AK Parti'nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen isimlerin başında gelen AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraf karesi gündem yarattı.

AK Partili Kurum, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile buluştu. Görüşmeyi sosyal medyadan duyuran Murat Kurum “Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli! Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz. Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik.” ifadelerini kullandı.

İBB ADAYLIĞINA HAZIRLIK FOTOĞRAFI MI?

Kurum'un Görür ile görüşmesi kulisleri hareketlendirirken "İBB adaylığına hazırlık fotoğrafı mı?" sorusu akıllara geldi.

TV100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programında söz konusu fotoğraf karesi üzerinden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

'6 YAŞ' DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihloğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için bu kez bir kat daha fazla titiz yaklaşacaktır. Her dengeyi, denklemi değerlendirecektir. Ben şahsen Murat Kurum'la Adil Karaismailoğlu isminin daha önde olduğunu düşünüyorum. Murat Kurum'un şöyle bir avantajı da var. 6 yaş genç Ekrem İmamoğlu'ndan." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ VE GÜÇLÜ BİR İSİM"

Gazeteci Gürkan Hacır da "Murat Kurum denklemin içinde önemli ve güçlü bir isim. Israrla kentsel dönüşüm ve depremin altını çizdiğine de dikkat çekmek istiyorum" dedi.



