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İbn-i Sina tarifini yıllar önce verdi: Sadece bir kaşığı öksürüğü bıçak gibi kesiyor

24.10.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern tıbbın babası olarak adlandırılan İbn-i Sina’nın tarifleri günümüzde de uygulanmaya devam ediyor. İbni Sina'nın birçok hastalık için oldukça etkili önerilerde bulunuyor. İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ‘’El Kanun Fi' Tıbb’’ eserinde bahsettiği tarifler her derde deva oluyor. Yazdığı en etkili tariflerden olan aşağıdaki karışım yaşadığınız sorunları bıçak gibi kesiyor.

İbn-i Sina tarifini yıllar önce verdi: Sadece bir kaşığı öksürüğü bıçak gibi kesiyor

İslam alimi olan İbn-i Sina geçmişten günümüze hatta geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Batılı kaynaklarda ‘’Hakim-i Tıb’’ diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen İbn-i Sina'nın tarifleri her derde deva oluyor. Sağlık için doğal tarifleri tercih eden kişiler İbn-i Sina'nın verdiği tarifleri sık sık kullanıyor. İbn-i Sina, kış aylarında oldukça artan öksürük sorunundan kurtulmanız için en etkili olacak karışımı kitabında belirtmiş.

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Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketidir. Genel olarak herkes belirli zamanlarda boğazını temizleme ihtiyacı içerisinde bu refleksini kullanabilir. Artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar öksürük krizlerine neden olmaktadır. Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu durumdan kurtulmak için öksürüğe iyi gelecek ve boğazı tahriş etmeyecek karışımları uygulamakta fayda vardır. Ancak geçmeyen öksürüğünüz varsa mutlaka doktora danışmanız gerekmektedir.

İBN-İ SİNA'NIN KETEN TOHUMLU VE BALLI ÖKSÜRÜK KÜRÜ

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Büyük tıp insanı İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ‘’El Kanun Fi' Tıbb’’ eserinde bahsettiği tariflerden ilki keten tohumu ve bal karışımıdır.

Yapılışı

  • Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun.
  • Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz.
  • Bu karışımı, öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak şekilde tüketebillirsiniz.

KAYNATILMIŞ ÜZÜM SUYU

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Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir kap içerisinde pişirin. Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan için.

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