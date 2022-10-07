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İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan 112 ambulansını kaçırdı! Kilometrelerce polisten kaçtı, araçlara çarptı

07.10.2022 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de bir kişi, hastanenin acil servisine hasta indirmek için yanaşan 112'ye ait ambulansı kaçırdı. İçerisinde hasta ve sağlık personeli de bulunan ambulansla birlikte kilometrelerce kaçan şüpheli, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak kaza yaptı. Polis ekiplerinin takibe aldığı ambulans, bu defa bir konteynıra çarparak durdu. Şüpheli ise takipte olan polisler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Nevşehir’deki olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gülşehir’den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren 112'ye ait ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı.

ACİL SERVİSİN ÖNÜNDEYKEN AMBULANSI KAÇIRDI

Bu sırada ambulansa binen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı. Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti.

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KİLOMETRELERCE KAÇTI

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı. Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu.

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Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

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YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Ambulansın çarptığı araç sürücüsü Yasin Y. olayı korku dolu gözlerle anlattı. Yasin Y., “Kırmızı ışıkta beklerken bir anda ambulans geldi ve bana çarptı. Yanımda bekleyen bir araç daha vardı. ikimizin arasından geçmeye çalışırken bana çarptı” dedi.
Polis tarafından göz altına alınan Mustafa S. de doktor raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi.

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Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Mustafa S. daha sonra polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans
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