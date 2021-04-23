İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in kurucusu Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HUKUKİ TEDBİRLER ALINDI"

İstanbul AFAD’da gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Şu anda maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler alındı. Şahsın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Hemen bu olay duyulur duyulmaz Emniyet Genel Müdürümüz, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirdi. Oradaki Emniyet Genel Müdürümüz de bize uzak değil. Eğitimini Türkiye’de almış, benim de tanıdığım bir arkadaşımız. Yine orada ardından hemen sayın İçişleri Bakanı ile görüştüm. Uzun uzadıya konuştuk bu konu ile ilgili. Bu esnada da ilgili cumhuriyet başsavcılığı konuyla Adalet Bakanlığına uluslararası yakalama kararı gönderdi. Biz de sistemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik, gece yarısı Interpol’e bildirdik ve sabah 10 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldı" ifadelerini kullandı.