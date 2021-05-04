İçişleri Bakanlığı'ndan merak edilen 3 soruya daha yanıt

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Bakanlığın yanıtladığı soru ve cevaplar şöyle:

- Optisyenlik müesseseleri kısıtlamalara tabi mi?

Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır.

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları;Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte “çalışma izni görev belgesi” formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerineibraz etmek ile ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklardır.

- Yaptığı işin doğası gereği gün içerisinde birden fazla yere gitmesi gereken elektrik ve doğal gaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin izinleri, iş yeri-ikamet arasındaki güzergahla sınırlı mı?

Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan kişilere ilişkin yapılan denetimlerde kollluk birimlerince kişilerin durumlarının; muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmektedir.